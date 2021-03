Prenotazione vaccini ai 79enni e 78enni, Leonetti: «Caro paziente, ti chiedo di essere paziente»

Dopo l'avvio della campagna di prenotazione delle vaccinazioni per i 79enni e i 78enni gli aventi diritto oltre ad aver "invaso" il sito regionale hanno anche "preso d'assalto" i medici di famiglia pensando che con la giornata di ieri partisse anche la vaccinazione di chi si prenotava. Il dott. Leonetti, medico di famiglia, in un post sui social ha fatto il punto della situazione chiarendo alcuni passaggi: «Il primo giorno delle prenotazioni in ambulatorio. Ti ringrazio caro paziente. Hai ragione. Ti hanno detto e hai letto tante cose qua e là e ti aspetti dal tuo medico di famiglia una parola definitiva.

Non voglio deluderti, ma posso dirti solo quello che ci è stato comunicato ufficialmente.

Premessa. Sappi che le adesioni cominciavano il 29 marzo ma da nessuna parte è stato scritto che le vaccinazioni per fascia di età cominciavano ieri e che ieri avremmo dovuto vaccinarti.

Prima cosa. Sappi che il tuo medico di famiglia è stato invitato, su base volontaria, a dare la disponibilità a fare i vaccini e lui (che poi sono io) ha accettato. Ti dico di più. Il tuo medico ha contattato la Croce Rossa perché cercano medici volontari e lui (cioè sempre io) ha dato disponibilità anche a loro. Perchè? Perchè il tuo medico di famiglia non si è mai tirato indietro e meno che mai da quando è scoppiata l'epidemia.

Seconda cosa. Anche se era stato comunicato che a partire dalle ore 14 partivano le adesioni, sappi che il tuo medico è da stamattina che sta prendendo numeri di telefono e nomi e promette che contatterà uno ad uno i pazienti non appena i vaccini saranno resi disponibili dalla asl. Come mai? Ormai lo sai che il tuo medico curante fa anche tante cose fuori da quello che gli viene ordinato.

Terza cosa. Sappi che il tuo medico (sempre io) ha fornito gli elenchi dei pazienti fragili alla ASL affinché possano essere convocati per la vaccinazione. Sappi inoltre che da ieri si parte con le adesioni di 79enni e 78enni, ovvero dai nati dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1943.

Quarta cosa. Sappi che si può manifestare l'adesione consultando il sito regionale oppure nelle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Caro paziente, ti chiedo di essere paziente e di comprendere che il tuo medico di famiglia è dalla tua parte.

Continua ad aver fiducia in lui (in m ) e vedrai che ce la facciamo. In caso diverso perché chiamarmi ancora medico di fiducia? Puoi chiamarmi medico di sfiducia e allora sentiti libero di cambiare, ti informo che nella nostra città ci sono tanti bravissimi dottori. Scegli liberamente».