A distanza di un anno non siamo più quelli dell'"andrà tutto bene". E non è un pesce d'aprile

È trascorso più di un anno da quando si accoglieva la notizia del lockdown e delle restrizioni con cartelli e striscioni "Andrà tutto bene". Si cantava sui balconi l'inno d'Italia come una sorta di rito per augurarsi l'uscita da un'esperienza che mai nessuno aveva vissuto sino a ora.

Poi è arrivata l'estate con il "libera tutti" che ha contribuito, per poco, a farci riacquistare quella libertà perduta nei mesi precedenti. E sono bastate poche settimane di "libertà" per tornare al punto di partenza.

Ed è proprio in quel momento che la situazione è andata sempre più peggiorando, vivendo le restrizioni come un qualcosa di inutile e da violare per dimostrare la propria "forza" agli altri, quasi come si fosse in una giungla in cui bisogna lottare per sopravvivere e sopraffare gli altri.

Questo ha portato anche a un imbarbarimento dei rapporti umani, già fortemente compromessi dalle distanze delle misure restrittive, e a trasformare i social, ma anche la realtà, in uno sfogatoio della propria rabbia, dove tutto diventa lecito.

E allora, nella realtà si danneggiano beni comuni, mentre sui social si aggrediscono le categorie più esposte, come i giornalisti, che, oltre a dover sopportare il carico (anche emotivo) delle notizie negative che sono "costretti a dare" per tenere informati i lettori su ciò che accade, devono vivere il proprio lavoro con paura e ansia delle "aggressioni" su Facebook auspicandosi che le stesse non si tramutino in qualcosa di peggiore nella vita reale.

Basta una notizia per incendiare gli animi dei cosiddetti "leoni da tastiera" che sfogano la rabbia repressa emettendo sentenze su incidenti e accusando chi scrive di far parte di un "sistema balordo", costringendoci a rimuovere commenti e messaggi che ledono la dignità delle persone e dei lavoratori.

Anche chi scrive è un uomo che vive in maniera amplificata la situazione e che pretende non un "grazie" ma almeno il silenzio per il lavoro che si svolge, nonostante tutto.

La libertà di parola e commento è concessa a tutti, però la stessa se supera i limiti non può essere tollerata per evitare che la sindemia che stiamo vivendo si trasformi in una vera e propria bomba con cause disastrose per tutti.

Siamo consci della stanchezza di tutti, però è necessario un ultimo sforzo per tornare alla tanto agognata libertà, compresa quella di dire cazzate senza offendere o aggredire nessuno.