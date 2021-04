Donazione organi, nasce ad Andria l'Aido "Rosalba Suriano"

Anche ad Andria si è costituita nuovamente l’AIDO comunale “Rosalba Suriano” e che ha come impegno la promozione e la cultura della donazione degli organi. L’associazione nasce dalla volontà di coloro che in prima persona vivono l’esperienza del trapianto; dal personale sanitario, da coloro che hanno donato gli organi di un proprio caro, da coloro che hanno ricevuto un organo e tanti altri che sono sensibili a una tematica sempre attuale e delicata.

«L’impegno dell’associazione di Andria è finalizzato non semplicemente a richiedere il consenso attraverso l’adesione all’associazione e quindi alla donazione degli organi, ma soprattutto promuovere il dono della vita in tutte le sue forme.

Perché uno dovrebbe donare i propri organi? A questa domanda non c’è una risposta precisa che potrebbe esaudire ogni umana conoscenza, coscienza e preoccupazione, ma siamo certi che la donazione degli organi trova una risposta nel tempo e nello spazio di chi dona, di chi riceve e negli ambienti che vengono abitati dai soggetti coinvolti. Diverse sono le testimonianze che vengono incontro per comprendere meglio questa tematica e che certamente è una grande ricchezza umana per tutti. Questa scelta non deve essere vissuta come una scelta eroica, ma necessaria, affinché l’uomo comprenda bene l’importanza della prossimità.

La donazione degli organi è un gesto umano che ci spoglia da ogni pregiudizio umano e razziale, politico, sociale, economico, religioso e soprattutto etico, ma ci mette in relazione gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, come un’unica realtà diversa ma complementare.

Infine siamo certi che alcuni valori, come quello dell’attenzione e promozione verso il prossimo, non devono rimanere scritti solo su carte istituzionali o costituzionali, statuti o regolamenti associativi, ma devono essere uno stile di vita da vivere fin dalla tenera età attraverso l’esempio dei grandi, e non solo i grandi della terra, ma noi: uomini e donne che desiderano il bene comune.

La pandemia in corso purtroppo ha bloccato i tanti progetti associativi pensati per promuovere la donazione, ma la sensibilità umana scavalca i progetti associativi e lasciano il segno in coloro che per amore e solo per amore riescono a trovare forza in questo grande gesto.

L’associazione si presenta alla città e si mette a disposizione per qualsiasi informazione o incontro a tema sulla donazione e cultura della donazione degli organi».

Il gruppo comunale AIDO “Rosalba Suriano” di Andria è in Via Stefano Iannuzzi, 7. Pagina Facebook “AIDO - Gruppo Comunale Andria”

L’organo associativo è così composto: Dott. Natalia Colasuonno (Presidentessa); Gianfranco Fiore (Vice Presidente); Rosa Sgaramella (Segretaria); Gabriella Colasuonno (Amministratrice); Leonardo Pinnelli (Vice Presidente Vicario); Stefania Ciaramicoli, Roberta Falco, Emanuele Giuseppe Palumbo, Giuseppe Zingaro (Consiglieri).