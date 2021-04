"Ceduto" il campo polivalente di san Valentino alla Asl Bt per un hub vaccinale

Il campo polivante coperto di “San Valentino” diventerà un hub per la campagna vaccinale contro il Coronavirus. È quanto deliberato dalla giunta che ha concesso in comodato d’uso gratuito la struttura alla Asl Bt per il tempo necessario per la somministrazione dei vaccini.

Un’operazione a costo zero per l’ente che “trae vantaggio” dall'utilizzo della struttura per una funzione sociale di altissimo rilievo e dal trasferimento a carico del concessionario e per tutta la durata della concessione degli oneri riguardanti la voltura e copertura di tutte le utenze relative alla struttura polivalente (tensostruttura e immobile adibito a spogliatoi e servizi), la copertura di tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria della tensostruttura e immobile adibito a spogliatoi e servizi, la pulizia degli ambienti interni ed esterni, la custodia e vigilanza dei locali e degli ambienti e l’apertura e chiusura della struttura.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere a: