L'appello dei commercianti alla città: «Restate a casa, altrimenti non ne usciamo più»

A fronte dei tanti sacrifici richiesti alle attività commerciali con le chiusure imposte dal Governo, non corrispondono sacrifici da parte dei cittadini che, nonostante le restrizioni, continuano a uscire e a inscenare giustificazioni in caso di controlli da parte delle attività preposte.

Atteggiamenti questi che, purtroppo, porteranno la nostra regione, molto probabilmente, a restare in zona rossa anche dopo le festività pasquali con conseguenze disastrose per le attività economiche che non ripartiranno e che avranno difficoltà a programmare la propria attività per i mesi a venire.

Così, ai numerosi appelli alla responsabilità, si aggiunge quello di chi gestisce un’attività commerciale nella nostra città: «questo post è dedicato ai nostri cari clienti. Purtroppo la Puglia, e quindi pure Andria, è in zona rossa e la riapertura delle nostre attività è ancora lontana. Le istituzioni locali non possono fare granché per cambiare questa situazione. Finché saremo tutti in giro non sarà facile arginare il contagio e fino a quando ciò non avverrà noi resteremo con le saracinesche abbassate.

Vi stiamo chiedendo aiuto.

Carissima Andria, dopo un anno siamo tutti stanchi, tutti abbiamo voglia di uscire, di godere di una giornata di sole. Ma se vogliamo davvero tornare a vivere, se vogliamo tornare ad acquistare una maglia nel nostro negozio preferito, se vogliamo tornare a farci coccolare in un centro estetico o tornare a farci belli dal nostro parrucchiere, dobbiamo fare dei sacrifici ancora per un po’.

Le istituzioni ci hanno tolto tutto e senza neanche chiederci il permesso. Voi siete la nostra ancora di salvezza.

Restate a casa, rinunciare alla passeggiata con gli amici, evitate situazioni che potrebbero esporvi al contagio.

Aiutateci, vogliamo solo tornare a sorridervi».