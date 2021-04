Pasquetta a casa: rispettare le regole affinché sia l'ultima tra restrizioni e autocertificazioni

Con l’avvicinarsi delle feste pasquali la domanda più “temuta” da tutti era: cosa fai a pasquetta?

Per la seconda volta, da quando c’è il Coronavirus, è una delle domande che ci manca di più e che, soprattutto, conosce una sola risposta: restare a casa.

Sembra un lontano ricordo quando ci si organizzava per la grigliata in campagna, per la scampagnata o per una semplice pedalata con la piacevole aria primaverile. Tant’è che in tempi di lockdown si prova a ripetere l’esperienza del rito della grigliata dal balcone o dal terrazzo di casa per provare a rendere un po’ più leggera questa grande sfida che dovrebbe vedere tutti remare nella stessa direzione.

Per non parlare del silenzio che calava in città perché la maggior parte degli andriesi era solita andare in altri luoghi. Ed è proprio quel silenzio che l’hanno scorso, quando vivevamo il lockdown come un’esperienza nuova e che ci pesava poco, si provava a interrompere con i cori dai balconi, dj set e inni che animavano i vari quartieri.

Oggi, a distanza di un anno, siamo tutti più stanchi e ciò porta molti a violare le norme restrittive imposte dal Governo, provando a riappropriarsi di quella “normalità” che prima, invece, quasi si odiava.

Forse, dovrebbe essere proprio la stanchezza a farci riflettere e a far si che anche oggi in città ci sia quel silenzio tipico del lunedì dell'angelo che, se gli altri anni era sinonimo di svago altrove, oggi dovrebbe essere sinonimo di rispetto delle regole se davvero vogliamo che questa sia l’ultima pasquetta in sofferenza e che, finalmente, si possa tornare a discutere di cosa fare a pasquetta in piena e totale libertà, organizzando la classica gita a Monticchio, un viaggio, una nuotata, perdendosi nei vicoli delle tante città pugliesi da visitare o stando in famiglia senza paure o ansie di contagiare ed essere contagiati.

Serve un ultimo sforzo da parte di tutti. Per cui, limitate le uscite al massimo e le grigliate fatele sui balconi nel pieno rispetto della normativa in vigore.