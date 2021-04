Lavori di interramento ferrovia: procedere alla sistemazione delle nuove aree mercatali

La notizia del completamento dello smontaggio di tutta la rete elettrificata aerea prima di passare alla rimozione completa dei binari, che veniva preannunciata per imminente dopo le festività pasquali, fa tornare di attualità il trasferimento dei posteggi oggi allocati su via Bruno Buozzi.

«La decisione è stata ormai assunta da molto tempo – sottolineano dall’Associazione di Rappresentanza CasAmbulanti – ed anche le graduatorie, redatte secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia come indicate dalla Regione Puglia, dovrebbero essere già state predisposte da molte settimane. Al fine di evitare che si giunga in emergenza al momento decisivo in cui entrerà nel vivo l’esecuzione dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria, con il serio rischio che ci si trovi a dover operare in emergenza con conseguente messa a rischio delle procedure e della garanzia dei diritti acquisiti dagli operatori mercatali interessati, sollecitiamo il comune di Andria a procedere con la pubblicazione delle graduatorie in modo da dare seguito a quanto concordato e collegialmente stabilito quindi il trasferimento di tutte le postazioni di vendita oggi allocate in via Bruno Buozzi in via Tiepolo verso via Ceruti».