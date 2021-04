Controlli negli studi fotografici, i chiarimenti dell'amministrazione e della Polizia Locale

È polemica tra i fotografi andriesi e l'amministrazione comunale per aver, quest'ultima, effettuato dei controlli negli studi fotografici per la verifica del rispetto della normativa anticontagio. Controlli che non sono andati giù ad alcuni operatori del settore e che hanno "manifestato" il proprio disappunto contro l'ordinaria attività della Polizia Locale.

Per fare chiarezza sulla situazione abbiamo chiesto delucidazione alla Sindaca, Giovanna Bruno, all'Assessore al ramo, Pasquale Colasuonno e al Comandante della Polizia Locale, Riccardo Zingaro che dichiarano: «è la prima volta che veniamo accusati per aver fatto il nostro lavoro, ed evidentemente, per averlo fatto bene. I fotografi dicono di aver ricevuto dei controlli da parte della Polizia Municipale e sinceramente non capiamo dove sia la colpa.

È, infatti, nelle normali funzioni di Polizia Amministrativa della Polizia Locale controllare le attività economiche della città, tra le quali sono da annoverare anche i fotografi. Normalmente la Polizia Locale effettua, a mezzo della Nucleo della Polizia Annonaria, questo tipo di controlli che in questo frangente hanno riguardato anche quelle attività. Ovviamente non sono né la prima né l'unica categoria ad essere stata accertati, eppure sono la prima ad essersi lamentata per questo.

Siamo ben consci del fatto che la gran parte dei fotografi abbiano assunto un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti della cittadinanza, ma appunto per questo non capiamo cosa ci sia di strano nel dimostrare alle forze dell'ordine questo atteggiamento. Le forze dell'ordine lavorano proprio con lo scopo d'individuare i pochissimi professionisti di quella categoria che invece trasgrediscono le regole, danneggiando l'immagine dell'intero comparto.

Sperando di aver chiarito l'eventuale disguido, cogliamo l'occasione per ringraziare i tanti professionisti che dall'inizio della pandemia hanno tenuto un comportamento impeccabile. Presto, se tutto va come dicono, ne saremo fuori, e la stanchezza di controllori e controllati sarà solo un brutto ricorso. Finalmente riavremo la nostra agognata normalità».