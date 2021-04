Tra 2 giorni, al via la campagna di vaccinazione "di massa". Gli aggiornamenti dalla Sindaca

Dal 12 aprile avrà inizio la massiccia campagna vaccinale destinata alle persone di età compresa tra 70 e 79 anni e, a partire dai primi giorni di maggio circa, tra i 60 e 69 anni. La Sindaca Bruno ha reso note alcune informazioni di carattere organizzativo per meglio gestire questa complessa operazione:

«Si avvicina il 12 Aprile, data di avvio della vaccinazione "di massa".

Abbiamo reso disponibile il polivalente di San Valentino, prevedendo pure corse gratuite per chi ha bisogno di essere accompagnato. Attraverso il trasporto pubblico locale, negli orari stabiliti ordinariamente per le corse, si può accedere senza pagamento del biglietto, previa esibizione della certificazione/prenotazione del vaccino.

Sarà istituita un'apposita fermata nei pressi del polivalente.

Una raccomandazione a tutti coloro che saranno chiamati a vaccinarsi. È importante presentarsi all'orario stabilito e non diverse ore prima. Non dobbiamo correre il rischio di creare assembramenti e confusione che non possiamo permetterci.

Continua la nostra opera di impegno di soggetti utili alla collettività.

Da lunedì un'altra squadra di 16 operatori sarà attiva e abbiamo deciso di destinarla temporaneamente proprio all'hub vaccinale, per collaborare con le associazioni di protezione civile e con la polizia locale a tutte le incombenze legate al corretto svolgimento delle vaccinazioni.

Noi ce la stiamo mettendo tutta. Chiediamo collaborazione la di tutti quanti noi perché non possiamo permetterci rallentamenti nella lotta contro il Covid».