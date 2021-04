All’Ites-Les “E. Carafa” nuovamente attivo lo Sportello di Ascolto Psicologico

Lunedì 12 aprile, all’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, sarà attivo lo Sportello di Ascolto Psicologico, già operativo nel dicembre scorso, in modalità online. L’iniziativa, assai significativa in tempi di pandemia, è rivolta a quanti, nell’ambito della scuola, necessitano di supporto psicologico, utile a prevenire o a gestire una qualsiasi forma di disagio psico-fisico, generato anche da eventi traumatici.

Genitori, studenti, docenti e non docenti potranno accedere volontariamente allo Sportello di Ascolto, utilizzando Google Meet o altri applicativi.

La dott.ssa Francesca Lampo, psicologa psicoterapeuta, si renderà disponibile, con la sua competenza e professionalità, per coloro che, online o in presenza, sempre nel pieno rispetto del Protocollo anticovid, vorranno usufruire di tale servizio di assistenza psicologica, finalizzato alla valorizzazione delle varie individualità nella loro interezza, al fine di agevolarne la crescita cognitiva ed emotiva. La dott.ssa Lampo opererà nel rispetto rigoroso del segreto professionale circa il contenuto dei colloqui con gli alunni, le famiglie, gli operatori scolastici.

La prof.ssa Maria Del Giudice, docente di Religione, Funzione Strumentale per gli alunni e referente del progetto, su incarico del Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, accoglierà le varie richieste, stabilendo, d’intesa con la psicologa, giornate, orari e modalità, per rendere il servizio regolare ed efficiente e facilitarne la fruizione in un momento in cui la difficoltà di relazionarsi fisicamente concorre ad accentuare forme di disagio.