L'11 aprile ricorre la giornata nazionale per la donazione degli organi e dei tessuti per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'argomento e diffondere la "cultura del dono" che, nonostante tutto, sta prendendo piede anche nel nostro territorio.

Anche Andria ha partecipato all'iniziativa. Infatti, la sezione comunale dell'Aido e l'amministrazione comunale hanno illuminato Palazzo di Città di rosso per manifestare la propria adesione all'evento e intraprendere azioni di sensibilizzazione nei prossimi mesi.

La Sindaca, Giovanna Bruno, dopo aver ricordato Rosalba Suriano ha spiegato che: «l'amministrazione sostiene l'iniziativa promossa dall'Aido considerata l'importanza dell'argomento e si impegna a sostenere una serie di iniziative proprio per la sensibilizzazione alla donazione».

Poi, la testimonianza di don Leonardo che è tornato ad Andria per: «un messaggio di speranza perché la donazione degli organi è vita e ci da la possibilità di reinserirci nuovamente nel tessuto sociale».

La Presidentessa della sezione dell'Aido di Andria, Natalia Colasuonno, ha spiegato le motivazioni dell'iniziativa e l'importanza di iniziative di sensibilizzazione atte a diffondere la cultura della donazione degli organi: «la donazione degli organi è un gesto umano che ci spoglia da ogni pregiudizio umano e razziale, politico, sociale, economico, religioso e soprattutto etico, ma ci mette in relazione gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, come un’unica realtà diversa ma complementare».

Le dichiarazioni complete nell'intervista.