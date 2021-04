Parte da oggi la grnde campagna di vaccinazione di massa che contribuirà all'uscita dalla pandemia e al ritorno della normalità.

Nella Asl Bat si comincia con la vaccinazione degli under 80 alla quale si aggiungerà, secondo quanto disposto dalla Regione Puglia, la vaccinazione con AstraZeneca dei cittadini di 79 anni (nati nel 1942) non prenotati e senza fragilità. Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Martedì 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione. Sono sbloccate progressivamente da domani le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Domani si aprono le adesioni per chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.

La vaccinazione si terrà nell'Hub di San Valentino allestito dall'amministrazione comunale e dalla Asl Bt nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:00-20:00, dove è prevista un'accoglienza "particolare" organizzata dall'Assessora alla bellezza e dalle scuole del quartiere.

Per poter raggiungere la struttura sono state previste corse gratuite del trasporto locale. Negli orari stabiliti ordinariamente per le corse, si può accedere senza pagamento del biglietto, previa esibizione della certificazione/prenotazione del vaccino. Sarà istituita un'apposita fermata nei pressi del polivalente.

Ovviamente, si raccomanda di presentarsi all'orario stabilito e non diverse ore prima per evitare assembramenti e inceppamenti dell'intera macchina organizzativa che non può permettersi errori se si vuole procedere spediti verso l'obiettivo.