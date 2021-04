Il concorso per 2800 tecnici al sud non è per giovani: la selezione per titoli non premia i migliori

“I giovani rappresentano il futuro di questo paese” è il mantra che viene ripetuto spesso da tutta la politica in campagna elettorale o per motivare sostegni a “Governi minestrone” come quello attualmente in carica.

Poi, una volta superati tali momenti, l’agire istituzionale va in tutt’altra direzione. L’esempio più lampante è la “nuova era” dei concorsi inaugurata da Brunetta che per fronteggiare l’emergenza sanitaria e la carenza di personale nella pubblica amministrazione ha previsto “concorsi lampo” dove conta poco il merito e tanto i titoli e l’esperienza di lavoro nello stesso settore.

Format che è stato già applicato per il concorso per l’assunzione di 2800 tecnici al sud con lo scopo di occuparsi della “progettazione e della spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell’Ue”. Ma non è l’unica procedura di selezione che seguirà le nuove normative. Già è previsto che anche per il concorso che sarà bandito a breve dall’Inps si procederà nella stessa maniera.

Non è tutto. Anche le singole pubbliche amministrazioni che, com’è noto a tutti, hanno forti carenze di personale potranno utilizzare tali modalità e assumere nel giro di qualche mese.

Certo, nessuno mette in dubbio il fatto che le procedure vadano semplificate e svolte in un breve lasso di tempo, però ciò non deve avvenire a discapito del merito che, non sempre, è rappresentato dai titoli o dall’esperienza che si possiede. Ci sono tantissime persone che alla prima esperienza rendono molto di più rispetto ai più titolati e a chi lavora nella Pa da anni.

In un tempo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, tagliare fuori una generazione da una serie di opportunità a vantaggio di chi ha già il posto garantito non può che ottenere l’effetto contrario al tanto decantato “svecchiamento della pubblica amministrazione”.

Per cui, più che vantarsi dei concorsi banditi la politica tutta dovrebbe compattarsi per chiedere procedure snelle e meritocratiche che diano a tutti le stesse possibilità ai nastri di partenza perché non è un titolo in più a rappresentare la competenza di una persona.