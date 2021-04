Lavori sulla Sp2, aperta la complanare a beneficio di automobilisti e residenti di Montegrosso

Dopo i disservizi e vari incidenti registrati, di cui ci siamo occupati più volte e che hanno visto le istituzioni locali impegnate a risolverli, si registrano novità sulla viabilità sulla Sp2 interessata dai lavori di allargamento che avevano causato disagi agli automobilisti e ai residenti della borgata di Montegrosso.

A darne notizia è la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha annunciato l’apertura della complanare della Sp2 e che porterà notevoli benefici alla circolazione stradale provinciale: «La complanare è stata aperta dopo il completamento dei lavori. Però, attenzione. La strada non può sopportare il traffico pesante ma è riservata ai frontisti e alle autovetture che devono rispettare il limite di velocità imposto. A causa della violazione di dette prescrizioni ho dato indirizzo alla Polizia Locale di prevedere dei presidi di controllo che, inevitabilmente, vedrà una volante impegnata in tali attività e sottratta per interventi più importanti. E ciò si potrebbe evitare se tutti rispettassero i divieti e le prescrizioni».