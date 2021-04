Anche Andria avrà la sua biblioteca della legalità e sarà itinerante

​Coronavirus, si torna a 1.500 contagi. In percentuale il 10,9% dei tamponi risultano positivi

Sono stati registrati 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto