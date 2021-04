Oggi all'ospedale Dimiccoli di Barletta è stato presentato il Centro per la Vaccinazione dei pazienti oncologici realizzato in collaborazione con la Marina Militare. Il personale medico e infermieristico è sia aziendale che miliare ma sempre un medico di reparto segue le attività vaccinali. Sono già stati vaccinati 200 trapiantati e 250 dializzati afferenti alla unità operativa di Nefrologia diretta da Rino De Paolo oltre a 500 pazienti oncologici con i loro caregiver afferenti alla unità operativa di Oncologia diretta da Gennaro Gadaleta. Durante lo scorso fine settimana abbiamo cominciato la vaccinazione dei pazienti oncoematologici afferenti alla unità operativa di Ematologia diretta da Giuseppe Tarantini (sono in totale 700) mentre domani comincia la vaccinazione dei pazienti afferenti alla Radioterapia diretta da Santa Bambace (sono in totale 200). I caregiver che non stiamo vaccinando contestualmente saranno richiamati per essere vaccinati presso gli hub del territorio. Il percorso realizzato permette accesso diretto dall'esterno, sala di attesa, accettazione per il consenso, somministrazione del vaccino e sala di osservazione separata.

Nel frattempo ieri a Trani, presso il PalaAssi, si è conclusa la vaccinazione dei pazienti rari e dei coloro conviventi. In due giorni di somministrazioni (venerdì e domenica) sono stati vaccinati in 900 circa. Naturalmente i pazienti che non riusciti a mettersi in contatto o che non hanno potuto partecipare alla iniziativa vaccinale saranno ricontattati e vaccinati. «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - dice Alessandro Delle Donne, commissario straordinario della Asl Bt - anche attraverso la collaborazione delle Associazioni dei pazienti che ringrazio per la collaborazione siamo riusciti a ottenere in soli due giorni un risultato molto importante».

Reso noto anche il dato totale delle vaccinazioni effettuate alla data odierna: a oggi sono state somministrate 71751 dosi in totale di cui 53246 prime dosi e 18505 seconde dosi.