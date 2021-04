Vaccini, Dr. Mariano: «Bene gli hub dedicati ai malati oncologici. Accelerare con i medici di base»

«Lo avevamo chiesto a gran voce già un paio di mesi fa, lo abbiamo ribadito qualche giorno fa e fortunatamente, dopo le iniziali difficoltà, è partita a ritmo più sostenuto la vaccinazione dei pazienti vulnerabili e ultra vulnerabili in particolare dei malati oncologici». Sono le parole piene di soddisfazione del Dr. Nicola Mariano, Presidente del Calcit di Andria, associazione che dal 1984 si occupa di malati oncologici sul territorio del nord barese. Il Calcit si è reso promotore di ben due solleciti alle istituzioni per cercare di sbloccare una situazione che aveva del paradossale in questa emergenza Covid-19: le persone più fragili e dunque più a rischio durante la pandemia, rischiavano di veder scivolare sempre più indietro le proprie istanze per vedersi riconosciuta la giusta priorità nelle vaccinazioni anti covid-19.

Da qualche giorno è attivo già a Bari un hub dedicato a malati oncologici e malati rari così come sta avvenendo nella BAT dove, con l’ausilio della Marina Militare, la ASL BT ha predisposto la corsia preferenziale per i malati oncologici all’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta: «Era quello che chiedevamo fin dall’inizio di questa campagna vaccinale – ha spiegato il Presidente Dr. Nicola Mariano – ora sono in campo anche i medici di medicina generale di tutta la Puglia che hanno ricevuto le linee guida per le vaccinazioni dei pazienti vulnerabili. Non posso che ringraziare il Commissario Straordinario della ASL BT, nonché Commissario dell’Istituto Oncologico “Giovanni XXIII” di Bari, l’Avv. Alessandro Delle Donne, per la sensibilità mostrata nel mettere rapidamente in campo tutti gli sforzi possibili organizzativi affinchè ad esser difesi fossero anche i malati oncologici ed i pazienti vulnerabili».

Ora la speranza è che la campagna vaccinale non subisca più rallentamenti o stop a causa della mancanza di dosi. La Puglia ha recuperato rapidamente il terreno perso nelle scorse settimane ed ora ha la necessità assoluta di correre per proteggere i più fragili. «Noi come Calcit – ha concluso il Dr. Mariano – abbiamo più volte espresso la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni sanitarie per far si che vi sia la più ampia diffusione possibile delle vaccinazioni. Lo facciamo con i nostri volontari ma anche con le nostre sedi dedicate come, per esempio, l’ambulatorio solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria di cui il Calcit è partner attivo e che potrebbe esser utilizzato anche come hub vaccinale per decongestionare altre sedi nella città di Andria ed accelerare la somministrazione di vaccini».