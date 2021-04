Come ogni anno la fine del mese di Aprile mette in festa la comunità parrocchiale di S. Agostino che venera la Madre del Buon Consiglio il giorno 26 aprile.

La novena ne precede la festa e fa crescere nella comunità il desiderio di essere, come ci dicono gli Atti degli apostoli, ”assidui e concordi nella preghiera, insieme con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” (cfr At. 1,12).

«Quest’anno – scrive il parroco, don Vito Gaudioso - nel tempo della novena vogliamo, aiutati da una riflessione di mons. Delpini, arcivescovo di Milano, liberarci dalla malattia dei desideri piccoli, grazie a quel “ vaccino salutare” che è il Consiglio di Maria, di fare quello suo Figlio Gesù ci dice.

“Si è diffusa dappertutto una strana malattia, che sembra pericolosa e contagiosa. Non si sa se abbia già un nome scientifico e una letteratura specialistica. Molti dicono che non c'è una vera e propria cura e che bisogna abituarsi a vivere malati. È una malattia che contagia senza dare dolore; capita persino che i malati non si considerino malati, ma anzi più sani e più fortunati degli altri. Per questo coloro che ne sono contagiati non vanno dal medico, non si preoccupano di farsi curare. Questa malattia – per dirla con un linguaggio semplice – si chiama la “malattia dei desideri piccoli”. Succede che aumentano gli anni, ma i desideri rimangono piccoli, come se crescesse una gamba e l'altra rimanesse piccola. Si leggono libri sempre più grossi, ma i desideri rimangono piccoli. Le macchine di cui disponiamo sono sempre più potenti, hanno una memoria sempre più grande, ma i desideri rimangono piccoli. I desideri piccoli talora convincono anche a grandi sforzi, a numerose fatiche, a sacrifici impegnativi, ma i desideri piccoli, con tutto lo sforzo che ci metti per realizzarli, finiscono sempre in una delusione. Sono desideri piccoli, ma quello che richiedono e i sacrifici che impongono sono grandi.” (mons. Delpini)».

Di seguito il programma della novena e della Festa

Martedì 20 aprile

Nel paese dei desideri piccoli, il bene più importante è la salute…che si ottiene dall’anfora piena dell’acqua che la soddisfa pienamente dai nomi di antidolorifici, ansiolitici, antidepressivi, integratori, ma è vietato … domandarsi: ma dopo? che cosa succede dopo aver vissuto tanti anni in buona salute? Nel paese dei desideri piccoli non si può coltivare il desiderio grande della vita eterna

-Preghiera per gli ammalati e gli operatori sanitari- con la presenza del dr Riccardo Matera direttore del dipartimento di prevenzione Asl/bat

Mercoledì 21 aprile Nel paese dei desideri piccoli si cerca di colmare la solitudine; è proprio triste essere soli. Ci vorrebbe qualcuno che mi sorrida, che si accorga che ci sono, questo c’è l’anfora dell’acqua abbondante di un po’ di compagnia, fosse anche un animale domestico, un gattino, un cagnolino, ma dove è vietato coltivare il grande desiderio: ma io vorrei un amore fedele, vorrei amare ed essere amato per sempre fino alla fine, servisse pure un sacrificio. Non si può coltivare il desiderio dell’amore fatto di dedizione affidabile, di reciprocità promessa e mantenuta.

Preghiera per i giovani

Giovedì 22 aprile

Nel paese dei desideri piccoli abita il desiderio del lavoro che dà benessere ed allora ecco l’anfora dell’acqua che lo soddisfa, anche solo con un lavoretto, anche se non un lavoro che ci garantisca un futuro ma abbastanza per divertirsi una sera, dove è vietato però… coltivare il desiderio grande di una società giusta, solidale, laboriosa e sobria, che offra lavori veri e riconosca il merito e soccorra chi non basta a se stesso.

Preghiera per il mondo del lavoro con la presenza dei lavoratori della Coop S. Agostino.

Venerdì 23 aprile

Nel paese dei desideri piccoli si trova la necessità della sicurezza, da garantire con inferriate, di ogni tipo di allarmi, evitando chi è straniero portatore sicuramente di ogni forma di malvivenza, ma è vietato però…. desiderare che la sicurezza sia garantita dai legami del buon vicinato e da una pratica ordinaria della solidarietà.

Preghiera per la città: Alla celebrazione eucaristica partecipa la Sindaca e le autorità civili

Sabato 24 aprile

Nel paese dei desideri piccoli si desidera solo farsi notare, anche a qualunque costo, perciò c’è l’anfora dell’acqua che soddisfa l’apparenza, dove è vietato però desiderare … semplicemente se stessi, conosciuto nella propria verità non per la notizia pubblicata, ma per la stima data e ricevuta.

Domenica 25 aprile

Nel paese dei desideri piccoli, talora i piccoli diventano padroni, hanno i loro capricci e per i genitori sono ordini perentori. I genitori cercano di accontentare ogni capriccio e fanno enormi sacrifici; eppure i capricci non finiscono mai e i figli più crescono e meno sono contenti, “con quello che si fa per loro!”. Perciò c’è l’anfora dell’acqua che è l’accondiscendenza per accontentare i capricci. Non servirà a renderlo felice, ma almeno smette di piangere e di tenere il muso. Nel paese dei desideri piccoli è proibito coltivare il desiderio grande di indicare la via della gioia, aiutando l’incontro con Gesù, la Via, la Verità, la Vita. Nel paese dei desideri piccoli il centro è la città mercato: lì si trova tutto, si trova sempre quello che serve per soddisfare il desideri piccoli...

Giornata di preghiera per le vocazioni

26 aprile 2021

Ore 7,00: Lo sparo dei mortaretti e il suono gioioso delle campane dà avvio alla Festa

Ore 6,30: Santo Rosario – celebrazione eucaristica e preghiera alla Madonna

Nel pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30 giro per le vie del quartiere della Bassa Banda “ Armonia molfettese”

Ore 17,30: Santo Rosario – celebrazione eucaristica e preghiera alla Madonna

( ragazzi e genitori del cammino di iniziazione cristiana)

Ore 19,00: Santo Rosario – celebrazione eucaristica e supplica alla Madre del Buon Consiglio

Partecipazione della comunità e dell’ associazione Madre del Buon Consiglio

Ammissione dei nuovi soci

Benedizione delle donne in attesa

-Luminarie della ditta “Paulicelli”-