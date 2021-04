Next generation Bat, stretta nuova alleanza istituzionale

Dopo la presentazione alla stampa, il documento Next Generation BAT messo a punto dal Pes, si è svolto un incontro promosso dal Partenariato e organizzato dal Presidente della Bat, Bernardo Lodispoto al quale hanno partecipato Sindaci, i Consiglieri Regionali e i Parlamentari della BAT, che hanno espresso piena condivisione del documento e condiviso il percorso per lo sviluppo sociale, economico e ambientale della BAT e la messa a punto di progetti concreti finanziabili con i fondi europei.

In particolare, i Sindaci e il Presidente della BAT si impegnano a portare nei rispettivi Consigli l’approvazione del documento Next Generation BAT e ad attivare le procedure operative per l’attivazione degli strumenti di governance previsti nel documento stesso; i Consiglieri Regionali s’impegnano a promuovere le intese auspicate con gli altri territori pugliesi e con la Regione Puglia; i Parlamentari s’impegnano a portare la strategia Next Generation BAT al centro dell’attenzione del Governo e del Parlamento per favorirne il finanziamento degli interventi previsti. In particolare, sarà sensibilizzato il Ministro per il Sud affinché nell’Accordo di Partenariato sui Fondi europei, in corso di predisposizione, vengano inserite linee di indirizzo alle Regioni affinché si rafforzi il ruolo attivo dei territori, secondo le proposte di governance contenute nel documento Nexte Generation BAT.

Nella presentazione del documento esposta dal PES BAT sono stati sottolineati i seguenti punti:

Perchè Next Generation BAT: L’anno scorso, nel pieno della pandemia da Covid 19, l’Unione europea ha lanciato la strategia NEXT GENERATION EU per disegnare l’Europa del futuro, l’Europa delle nuove generazioni. Al centro di questa strategia ci sono le grandi sfide della transizione verde e della transizione digitale, due transizioni epocali da fare con grande attenzione ai processi di inclusione sociale, affinché nessuno resti indietro. La NEXT GENERATION EU riporta in un unico quadro finanziario tutti i fondi europei programmati per i prossimi anni, che saranno spesi attraverso piani e programmi messi a punto dagli Stati membri e dalle Regioni. In questo nuovo scenario europeo, con la strategia NEXT GENERATION BAT vogliamo che la Provincia BAT, attraverso le sue istituzioni e le sue articolazioni economiche e sociali, si prepari a svolgere in modo attivo e adeguato le grandi sfide future della transizione verde e della transizione digitale e a utilizzare al meglio le risorse finanziarie europee e nazionali disponibili da mobilitare per tali sfide.

Affrontare le molteplici criticità economiche, sociali e ambientali della BAT: Con la strategia NEXT GENERATION BAT dobbiamo poter affrontare le molteplici criticità economiche, sociali e ambientali del territorio, dobbiamo poter creare le condizioni per invertire il trend attuale, che vede la BAT fra le province italiane più fragili, generalmente collocata agli ultimi posti delle graduatorie provinciali settoriali. Due sono le condizioni che a noi appaiono fondamentali: costruire una grande alleanza istituzionale per portare sul territorio risorse finanziarie adeguate; strutturare una governance territoriale adeguata alla programmazione e utilizzo di tali risorse finanziarie.

Una nuova alleanza istituzionale: Come PES proponiamo una ripartizione dei nuovi fondi europei e nazionali che tenga conto dei diversi livelli di sviluppo territoriale, non solo regionali ma anche infratregionali. Una tale ripartizione permetterebbe alla BAT di poter contare su risorse finanziarie mai viste prima. Chiediamo al Presidente della Provincia, ai Sindaci, ai Consiglieri Regionali e ai Parlamentari del territorio di unirsi a noi per questa grande battaglia.

Una nuova governance delle politiche di sviluppo del territorio: Per affrontare grandi sfide e utilizzare un flusso notevole di risorse finanziarie ci vuole una governance adeguata, ma la Provincia BAT si presenta ancora come una provincia incompleta, con tanti uffici ancora da istituire. Abbiamo sollecitato il Prefetto e il Presidente della Provincia ad assumere una iniziativa per completare gli uffici provinciali e coinvolto pure i Sindaci, i Consiglieri Regionali e i Parlamentari del territorio. Questo è un aspetto importante per lo sviluppo del nostro territorio, ma è chiaro che porterà via del tempo. Nel frattempo non possiamo non concentrarci sulle scadenze che la nuova strategia e i nuovi fondi europei impongono. Nei prossimi mesi si deciderà il futuro per l’utilizzo di tali fondi. Come PES BAT abbiamo già proposto lo scorso anno e rinnoviamo ora la proposta di una governance territoriale fondata: sul ruolo della Conferenza Permanente dello sviluppo territoriale, su nostra iniziativa già istituita presso la Prefettura nell’ottobre 2019; sulla costituzione di un organismo pubblico intercomunale/provinciale in grado di poter gestire politiche di sviluppo territoriale e per essere destinatario in via diretta delle risorse europee e nazionali, qualificandosi come Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria (art. 3 del Regolamento quadro 2021-2027; sul ruolo del Future Center, braccio operativo del PES BAT, che in quanto casa delle principali associazioni del territorio, riconosciute dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, e potendo contare anche sulla presenza degli ordini professionali provinciali, può svolgere d’intesa con le istituzioni locali e provinciali la funzione di programmazione, monitoraggio, valutazione delle politiche di sviluppo territoriale. Questa governance di fatto è già operativa, essendo stata sperimentata con successo negli ultimi due anni, con l’iniziativa per l’istituzione di una Zona Economia Speciale intercomunale e con l’iniziativa del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Chiediamo che la metodologia di lavoro pubblico –privata sperimentata con successo venga ora istituzionalizzata per affrontare le grandi sfide del futuro.

Temi integrativi emersi negli incontri di preparazione dell’incontro odierno: Il contenuto del documento è stato esposto in incontri singoli con Sindaci, Consiglieri regionali e Parlamentari del territorio. Da tali incontri sono emersi i seguenti temi che arricchisono il documento in oggetto:

Potenziamento della capacità amministrativa degli Enti Locali

Nuove assunzioni negli Enti Locali

Miglioramento delle competenze sia negli Enti Locali

Completamento degli uffici provinciali

Ruolo del PES nel fare da collante delle istituzioni locali

Maggiore collaborazione/integrazione fra i tre comuni capoluogo e ruolo dei Comuni più piccoli

Fondi per la progettazione

Alleanze strategiche territoriali

Alleanza con la Provincia di Foggia

Ruolo cerniera della BAT tra la Provincia di Foggia e l’Area Metropolitana di Bari

C. Post-pandemia

Prepararsi adeguatamente all’economia post-pandemia

Inclusione e povertà

Sanità

Criminalità e sicurezza

Digital marketing.

Nel dibattito sviluppatosi sulla presentazione del documento “Next Generation BAT”, tutti i partecipanti all’incontro condividono il contenuto del documento stesso e le integrazioni proposte così come riportato.