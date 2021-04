Conto alla rovescia per l'Holomuseum: la visita in realtà aumentata a Castel del Monte. Il video

Manca ormai pochissimo per visitare in 3D Castel del Monte, che apre le porte a tecnologie di intelligenza artificiale. Infatti, non appena entrato nel castello, il visitatore potrà scaricare sul suo smartphone l’app dedicata, compatibile sia per Android che iOS Mvurgia. Così facendo potrà poi accedere a immagini e altri contenuti capaci di arricchire la visita: dal servizio di guida con l’avatar in 3D di Federico II di Svevia fino agli audio-visivi sulla storia di Castel del Monte, comprese le interviste a critici d’arte e altro.

Questa novità permetterà dunque di indagare al meglio anche sugli elementi architettonici, come ad esempio il portale lapideo, i camini, la tecnica di copertura a volta degli ambienti trapezoidali o le decorazioni scultoree delle sale. Ma non solo: alcuni totem all’interno del castello rendono fruibili i contenuti multimediali; inoltre, il computer olografico Microsoft HoloLens 2 consente una visita di Castel del Monte sia in presenza che a distanza, comunque su prenotazione, permettendo anche l’accesso agli elementi multimediali.

L’iniziativa rientra nel protocollo Piazza Wi-Fi Italia, siglato tra il Ministero dello Sviluppo economico-Mise, la Regione Puglia, il Parco dell’Alta Murgia e Infratel Italia, per diffondere connettività e strumenti digitali per valorizzare il patrimonio culturale.