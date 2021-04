Con la pandemia molti tornano a chiedere cibo e aiuti. Per la prima volta anche gli italiani

Il 20 aprile scorso è stato presentato, in modalità online, il Rapporto annuale del Centro Astalli, sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati. Il Centro Astalli, nato nel 2000, ha come obiettivo principale quello di contribuire a promuovere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, a partire dalla tutela dei diritti umani. Il suo lavoro culturale si basa sull’esperienza quotidiana dell’incontro con richiedenti asilo e rifugiati nei vari servizi offerti dal Centro.

Il rapporto è stato illustrato da P. Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli. Erano presenti, alla presentazione l’On. David Sassoli, presidente Parlamento Europeo, e il Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

La pandemia da una parte, la guerra, la fame, i maltrattamenti dall’altra. In un mondo segnato dall’emergenza sanitaria e dalla crisi socio-economica che ha generato, stanno emergendo realtà più fragili di altre, facendo crescere la richiesta di servizi primari come mensa, docce, pacchi alimentari, medicine. Nel 2020 il Centro Astalli, ha risposto alle necessità di circa 17mila migranti, di cui 10mila solo nella sede di Roma. Nella mensa sono stati distribuiti in media 210 pasti al giorno. Per la prima volta dopo molti anni hanno chiesto aiuto anche italiani. Tutti nella stessa barca. Come gli italiani anche molti rifugiati, impiegati soprattutto nella ristorazione o nel settore alberghiero, hanno perso il lavoro a causa della pandemia. Molti sono rimasti esclusi dall’accesso agli ammortizzatori sociali tornando a chiedere aiuto e sostegno.

Il 2020 ha registrato un aumento degli arrivi via mare di migranti in Italia (34mila), dopo due anni di diminuzione (23mila nel 2018 e 11mila nel 2019). Allo stesso tempo però sono diminuite le richieste d’asilo in Italia: 28mila (contro le 43.783 del 2019).

In un anno di accompagnamento dei migranti forzati, complice la pandemia, il Centro Astalli ha registrato però un aumento degli ostacoli frapposti all’ottenimento di una protezione effettiva, un intensificarsi del disagio sociale e della marginalizzazione dei rifugiati.

Normative e prassi dei singoli uffici trasformano la burocrazia in “un potenziale vicolo cieco” che impedisce la tutela dei diritti. La crisi sanitaria ha inoltre messo in evidenza “le lacune del sistema sanitario e del welfare territoriale”, che ha indebolito “tutele e misure di sostegno alla popolazione più fragile di cui i rifugiati fanno parte”.

11.000 migranti soccorsi o intercettati nel Mediterraneo, 1.400 morti: il blocco degli ingressi in 90 Paesi a causa della pandemia, la mancanza di azioni di soccorso e ricerca nel Mediterraneo centrale da parte di governi e Unione europea, la limitazione delle azioni delle Ong, “non ha bloccato i flussi irregolari di migranti ma ne ha reso solo meno visibili le conseguenze”. Nel 2020 sono stati oltre 11.000 i migranti soccorsi o intercettati nel Mediterraneo, riportati in Libia e lì detenuti in condizioni che le Nazioni Unite definiscono “inaccettabili”. A questi si aggiungono le oltre 1.400 vittime accertate di naufragi nel corso del 2020.

Vittime di violenze e torture: un altro punto delicato sono le persone vittime di tortura, violenza intenzionale o abusi sessuali, ricevute nel centro SaMiFo (Salute Migranti Forzati): 1.471 persone nel 2020, di cui 763 nuove. Le persone riferiscono di essere state torturate, ma anche di aver subito percosse e abusi indiscriminati in Libia. Nel 2020 il SaMiFo si è trovato inoltre a certificare le violenze inferte nei Balcani dalle forze di polizia e quelle causate dai respingimenti alla frontiera tra Italia e Slovenia.

Il rapporto «non è un semplice resoconto di attività svolte» ma per il cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, rappresenta «una testimonianza di umanità, di amore attivo, di compassione». Numeri che mettono in risalto come la pandemia ha acuito «una situazione di sempre maggior marginalità delle persone con una protezione internazionale», ha affermato padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, ricordando che già da anni il servizio dei Gesuiti denuncia «come politiche securitarie ed escludenti hanno reso la vita dei rifugiati sempre più precaria. Il Covid-19 non ha fatto altro che rendere visibili gli invisibili, estremizzando la loro condizione».

Per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli: «la sfida migratoria rappresenta una grande sfida globale di fronte alla quale l’Unione Europea deve adottare un approccio più coordinato e coraggioso, basato sulla solidarietà e sulla responsabilità» sulla scia delle misure proposte dalla Commissione Europea. «C’è ancora molto da fare -ha sottolineato-, purtroppo la pandemia ha rallentato l’intero processo ma spero che su questa proposta i governi possano tornare presto a discutere e a definire una risposta europea che sia all’altezza della nostra umanità».

«Tutto questo ci dice che la pandemia per molte persone non è il peggiore dei mali -ha aggiunto Ripamonti-. È solo uno dei tanti che affliggono la loro vita, come essere in mano a trafficanti, sopravvivere nei centri di detenzione come quelli libici o essere riportati in un porto non sicuro». O finire ammassati nel famigerato campo Vučjack in Bosnia, aperto nel 2019, dove non c’è né acqua né elettricità.

Il Rapporto annuale 2021:

https://www.centroastalli.it/wp-content/uploads/2021/04/astalli_RAPP_2021-completo-x-web-LR.pdf