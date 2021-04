Protocollo di relazioni sindacali, la Sindaca incontra Cgil, Cisl e Uil

In data odierna le strutture confederali della Bat di Cgil, Cisl e Uil, accompagnate dai responsabili sindacali locali, sono state ricevute dalla Sindaca di Andria, Avv.to Giovanna Bruno. Il tema all'ordine del giorno il rilancio del dialogo sociale attraverso la ripresa della concertazione istituzionale già avviata con la precedente amministrazione attraverso la definizione di un protocollo di relazioni sindacali. La posizione espressa dalla Sindaca è stata di grande disponibilità a rinnovare e a rafforzare la collaborazione istituzionale con le rappresentanze sindacali confederali per affrontare in maniera partecipata le innumerevoli sfide che le politiche pubbliche municipali stanno caratterizzando questo impegnativo avvio della nuova Amministrazione comunale andriese.

La richiesta del sindacato confederale si è concretizzata altresì nella volontà di addivenire ad una revisione del protocollo in materia di appalti pubblici, già in essere dal 2018 con il Comune di Andria, ma che oggi necessita di un profondo tagliando soprattutto in un'ottica di maggiore rafforzamento delle tutele del lavoro in appalto e della promozione del lavoro locale attraverso la spesa pubblica comunale in materia di lavori e servizi appaltati dal Comune di Andria, con una connotazione di massima trasparenza e legalità delle procedure normative.

«Siamo convinti – affermano i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil, D’Alberto, Boccuzzi e Posa – che il confronto, attraverso il metodo concertativo, sugli indirizzi e sulle scelte, dello sviluppo e delle politiche comunali a partire dalle politiche di bilancio, fermo restando il ruolo e l’autonomia decisionale dell’Amministrazione, sia uno strumento efficace per la valutazione dei bisogni e per la individuazione di obiettivi, priorità e scelte condivise, per il rafforzamento della coesione sociale e il sostegno allo sviluppo della comunità cittadina. Ci auguriamo di essere convocati a breve per la sottoscrizione dei protocolli».