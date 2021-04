Arresto cardiaco: l'importanza del defibrillatore e della formazione per salvare vite umane

Ogni anno in Italia mediamente si registrano più di 65mila vittime per arresto cardiaco. A causa del Covid-19 si registra una riduzione superiore al 50% dei ricoveri per infarto e sono in calo di circa un terzo le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, anomalie del ritmo cardiaco e disfunzione di pacemaker. In base ai dati della Società italiana di cardiologia il 17% delle persone che muoiono per le complicanze del Covid-19 è costituito da pazienti oncologici, il 70% è iperteso, il 27% soffre di cardiopatia ischemica, il 22% di fibrillazione atriale, il 16% di scompenso cardiaco e l’11% di ictus. Ogni anno il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (l’1,34 del prodotto interno lordo) è destinato ai farmaci per il sistema cardiovascolare. E le persone con patologie cardiovascolari in Italia sono ben 7,5 milioni.

Dati che dovrebbero far riflettere sull’importanza di politiche per favorire la diffusione della cultura del controllo e della prevenzione. Quest’ultima, si potrebbe incentivare sia con attività di sensibilizzazione, ma soprattutto con la diffusione di veri e propri piani di installazione dei defibrillatori nei punti nevralgici delle città per consentire nelle situazioni di emergenza di intervenire prontamente e salvare vite umane.

Ovviamente, questo non basta, perché per l’utilizzo dei dispositivi è necessaria una seria attività di “formazione di massa” sia per gli interventi che precedono l’utilizzo dello strumento, che per l’utilizzo dello stesso, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La dimostrazione di ciò si è avuta qualche giorno fa nella nostra città dove, grazie a una vera e propria catena umana di interventi si è riusciti a salvare la vita a una persona colpita da arresto cardiaco. Catena che si è aperta con l’intervento dell’agente di Polizia Locale, Riccardo Sipone, in servizio presso il Comune di Ruvo di Puglia, seguito dall’intervento dei medici della Domus Medicae e dagli operatori del centro radiologico Ricciardi che ha fornito il defibrillatore. Un’azione che ha funzionato e ha permesso ai soccorritori del 118 di prendere in carico e trasferire in ospedale una persona salvata anche da coloro che hanno preceduto il loro intervento.

E il punto della questione è proprio questo: e se al posto di questi “angeli” non ci fosse stata gente preparata per il massaggio cardiaco? E se nelle vicinanze non ci fosse stata la struttura dotata del defibrillatore? La persona colpita da arresto cardiaco ce l’avrebbe fatta a salvarsi e a “resistere” per il tempo necessario per l’intervento del 118?

Sono domande che dopo l’accaduto è doveroso porsi. Bisogna “intervenire” quanto prima, sia con l’installazione dei DAE per strada, nelle attività commerciali, nei centri sportivi, ecc…, sia con la formazione di quante più persone possibili affinché situazioni come quelle dell’altro giorno non siano affidate alla “fortuna” per evitare di “condannare a morte” e salvare vite umane.