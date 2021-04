Cominciano a vedersi i primi segnali dell'avvio dei lavori di interramento della ferrovia che attraversa l'abitato della nostra città. Una vera e propria cicatrice che ha diviso per decenni Andria in due zone come fosse il "muro di Berlino".

Dopo la creazione del cantiere in largo Appiani e la rimozione delle condutture elettriche e della pensillina della stazione centrale, ieri è toccato ai binari che attraversano il passaggio a livello di via Trani che, sicuramente, lascerà un segno indelebile in tutti coloro che per anni l'hanno odiato per i numerosi disagi che venivano a crearsi ad automobilisti e ai mezzi di soccorso che partivano o raggiungevano il "Bonomo". Non solo: il binario unico, ormai da quasi 5 anni, fa pensare tutta la nostra comunità alla ferita del 12 luglio, una ferita che mai si rimarginerà. Questo passo lo aspettiamo da tanto, troppo tempo.

Il progetto, lo ricordiamo, oltre all'interramento del tratto ferroviario che attraversa la città prevede la realizzazione di tre stazioni, Andria sud (già realizzata), Andria centro (ammodernamento dell'attuale stazione in piazza Bersaglieri, in parte demolita) e Andria nord (da realizzarsi nei pressi dello stadio Sant'Angelo dei Ricchi).

Quello di ieri è un segno tangibile di come cambierà il volto e la mobilità della nostra comunità e che vedrà binari sostituiti da una pista ciclabile che collegherà le tre stazioni e renderà più vicine quelle zone che in precedenza erano distanti l'una dall'altra.