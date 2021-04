Libri di testo, Cga, Unibat-Cartolibrai e FdI: «Si torni alle cedole gestite dal comune»

Durante l'ultimo consiglio comunale si è discusso di libri di testo e l'Assessora Conversano, nel rispondere all'interpellanza, ha sostenuto che la modalità di gestione è condivisa anche da alcuni genitori.

Dopo tale dichiarazione la presidente, Rosa Di Candia, del Comitato Genitori Andriesi ha ribadito la contrarietà alle scelte fatte: «ho il dovere di precisare la posizione del C.G.A. sulla questione, che non è mai cambiata, sia durante l'incontro avuto il 20 febbraio di quest'anno e ancora di più oggi dopo le affermazioni non corrette della assessora. Noi eravamo, siamo e resteremo assolutamente a favore della reintroduzione delle cedole gestite direttamente dal Comune di Andria, non abbiamo mai affermato il contrario, mai stati concordi con la posizione dell'assessora e dalla dirigente, avv. Ottavia Matera, come erroneamente affermato in consiglio.

I motivi sono sempre i soliti:

fallimento totale della consegna dei libri in tempi congrui: è inaccettabile iniziare un nuovo anno scolastico senza libri sui banchi e riceverli sotto Natale. Forse le due figure istituzionali del Comune dimenticano che per avere i libri sui banchi ad ottobre serve ordinarli a luglio e non a settembre. Ci chiediamo per quale motivo si continua a giocare con i diritti dei nostri figli.;

equa redistribuzione delle risorse tra i librai che anticipano i soldi per garantire i libri di testo, offrendo un servizio che spetterebbe allo Stato: un risparmio di 18.000 euro prodotto per il Comune di Andria si riversa in spesa sui genitori andriesi. Il sistema delle cedole garantiva anche una migliore distribuzione economica tra tutti i cartolibrai.

Invitiamo ancora una volta la sindaca Giovanna Bruno ad impegnarsi affinché le cedole vengano gestite nuovamente dal Comune come in tutte le altre realtà italiane».

A intervenire sull'argomento è anche Unibat - Cartolibrai con il suo responsabile di settore, Emanuele Ruscino che ha dichiarato: «l’interpellanza sui libri di testo per le scuole primarie ci consente di tornare sull’argomento che non è mai stato compiutamente discusso ed approfondito, neppure nel corso della seduta di consiglio comunale che ha evidentemente trascurato di affrontare alcune sfumature molto importanti. Premesso che noi stessi abbiamo partecipato con una delegazione Unibat all’incontro di febbraio, confermiamo le perplessità espresse pubblicamente dal C.G.A. – Comitato Genitori – con il quale abbiamo sempre condiviso aspetti fondamentali della delicata questione. Anche a proposito delle varie posizioni in campo devo dire che è assolutamente vero che sia da parte nostra che del Comitato Genitori è stata mantenuta una linea coerente di comportamento e di visione rispetto al fatto che quello delle cedole resti il metodo migliore ed anche più economico, semplice, razionale e garantista. Questa nostra posizione l’abbiamo esternata continuamente e mai abbiamo espresso compiacimento per la scelta diversa operata dalla dirigente ed oggi sostenuta addirittura dai neo politici alla guida del settore. Per quanto ci riguarda riformuliamo la nostra totale disponibilità per addivenire alla soluzione ritenuta la migliore e finanche quella che potrebbe ulteriormente aumentare quello che è stato definito unico elemento di valutazione che è relativo alla questione economica.

Oggi le cose sono cambiate ed abbiamo la fortuna di avere ad Andria la dott.ssa Caterina Navach la quale, con le procedure dalla stessa messe in campo nella vicina città di Barletta che non si è mai discostata dal sistema delle cedole, potrebbe mettere a disposizione del comune di Andria tale esperienza ed indicare anche alla neo assessora la giusta via per contemperare i diritti di famiglie, studenti e docenti con l’efficienza amministrativa e persino il risparmio di denaro pubblico».

Il consigliere comunale Barchetta di Fratelli d'Italia: «Il metodo dei bandi attraverso le singole scuole adottato negli ultimi due anni non accontenta né i librai (molti dei quali danneggiati in quanto non vincitori del bando), né gli studenti. Infatti, i bandi nel migliore dei casi vengono espletati verso fine ottobre. I libri, quindi, arrivano in notevole ritardo e i rivenditori devono compiere una fatica immensa per trovare i testi sul mercato. La risposta dell’assessore Conversano ricorda l’intervento dello scorso dicembre: ancora una volta insufficiente. Conoscendo a fondo la questione, ero certamente a conoscenza del risparmio dei circa 18mila euro per le casse comunali. Un risparmio, però, che comporta ben altre conseguenze socio-economiche, sia per le singole famiglie, che per le attività. In più, così come replicato dopo il suo intervento, non veritiere sono state le affermazioni in merito alle posizioni del Comitato Genitori Andriesi e dei Librai della città federiciana, paventando una, assolutamente inesistente, concordanza di idee tra le associazioni e gli uffici comunali. Questi, attraverso la dirigente preposta continuano ad intraprendere una strada, unica a livello nazionale, che crea solo disservizi. Ricordo ancora -conclude Barchetta- quando nel recente passato, alcuni esponenti dell’attuale maggioranza, criticavano aspramente questo metodo. E adesso?»

Lo scorso 23 febbraio, il Comitato Genitori Andriesi e una rappresentanza dei librai hanno incontrato il Sindaco e l’ass. Conversano. La richiesta è stata chiara: «tornare al metodo delle cedole, recandosi personalmente presso il proprio cartolaio di fiducia, permettendo anche una ricaduta sul tessuto economico della città». Lo affermano i coordinatori cittadini di FdI Antonio Mastrodonato e Giuseppe Pistillo, e Antonio Tragno, membro del tavolo tecnico “Bilancio/Attività Produttive” di Fratelli d’Italia Andria, che ha partecipato all'incontro: «Ciò che chiediamo all’amministrazione è un atto di coraggio, per il bene dei nostri figli e per i portafogli delle famiglie, costretti a spendere soldi in fotocopie e cartucce per le stampanti, in attesa dei libri di testo. È inoltre assurdo individuare nelle organizzazioni scolastiche la causa dei ritardi. Non capiamo come possa affermarlo chi lavora nel mondo della scuola. Dietro l’arrivo puntuale dei libri c’è programmazione e anticipo dei capitali da parte dei librai fin dai mesi estivi. Tutto ciò, però, pare non essere ancora chiaro agli occhi di questi amministratori».