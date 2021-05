Da lunedì 3 maggio riprendono le sedute di laurea in sala consiliare

Riprendono da lunedì 3 maggio le sedute di laurea in sala consiliare. Lo comunica l'ass. Viviana Di Leo: «Le prenotazioni della sala consiliare per le sedute di laurea furono purtroppo sospese a seguito dello status di zona rossa imposto dal governo per la nostra regione. Ora, però, sarà possibile prenotare nuovamente la sala consiliare per celebrare la propria proclamazione, restituendo solennità al momento.

Ci tengo a precisare che per motivi organizzativi è necessario inviare il modulo di richiesta 15 giorni prima della data prevista per la seduta di laurea tramite pec alla mail protocollo@cert.comine.andria.bt.it.

Approfitto per ricordare soprattutto ai più giovani che i positivi sono ancora tanti nella nostra città e che “zona arancione” non vuol dire “liberi tutti”.

E che la possibilità di tenere la seduta di laurea in sala consiliare nasce anche per evitare assembramenti casalinghi.

Stiamo ancora affrontando un’emergenza sanitaria con pesanti conseguenze sociali ed economiche e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia, in particolar modo ora che comincia ad intravedersi una luce di speranza, grazie alla campagna di vaccinazione e a tutto il personale sanitario impegnato nelle procedure».