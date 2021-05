Una domenica dalle temperature da primavera inoltrata ha chiuso un weekend in cui ad Andria si è respirata aria di "normalità" pre-covid: non che nei mesi passati ci sia fatti mancare granché, soprattutto da parte di alcuni, ma complici l'abbassamento dei contagi e la zona arancione (più gialla, o addirittura bianca, a giudicare da tanti post sui social), si sono rianimate le zone verdi di Andria, in particolare la villa comunale. In realtà a un certo punto ci si è domandati se ad Andria fosse arrivato il mare, vista la spropositata quantità di andriesi che ieri vi si trovavano.

Tornando al nostro polmone verde, ieri pomeriggio si stava bene, pur con la mascherina indosso, tra lo stormire degli alberi e i lunghi viali baciati dal sole sembrava una domenica "tradizionale": accanto alle bici dei bimbi, ecco sfrecciare le bici elettriche a tutta velocità; accanto alle urla concitate di ragazzi che giocavano a palla, eccone altri bisbigliare dietro ad alberi, affaccendati in chissà quali traffici. Le Forze dell'ordine presidiavano lo stadio a due passi, mentre si disputava il match con il Taranto.

Ma ecco anche altri ragazzi ancora arrampicarsi sulle cabine enel, anziani giocare a carte sputacchiando in giro... insomma, la tipica normalità andriese. E poi una serata all'insegna della socialità in piazza Duomo, tutti lì vicini vicini a chiacchierare.

La Bat è la provincia che peggio si sta "comportando" in termini di contagi: quasi 250 nuovi casi in media a settimana, tra le poche ad essere colorata di rosso fuoco nelle mappe aggiornate. D'altro canto, non va meglio sul fronte criminalità e mancato rispetto della legge, come dimostrano anche gli ultimi eclatanti fatti di cronaca. É così che vogliamo continuare?