Xylella, fare presto per evitare il peggio anche nel nostro territorio

La Puglia da mesi si trova ad affrontare un'altra emergenza che, se dovesse colpire tutta la regione, metterebbe in ginocchio uno dei settori su cui si fonda la nostra economia, cioè l'agricoltura.

Infatti, la Xylella, giorno dopo giorno sta mietendo vittime mandando in fumo decenni di duro lavoro degli agricoltori. Dato l'avanzamento della problematica, è stato adottato un vero e proprio piano regionale per evitare la diffusione del batterio.

Anche ad Andria, classificata come “agro indenne” ma a qualche km di distanza da Canosa di Puglia che è stata definita e delimitata, recentemente, come infetta insieme alle aree del Salento, di Monopoli e di Polignano, è stato dato seguito a tale piano con l'adozione di apposita ordinanza da parte della Sindaca, Giovanna Bruno.

Il provvedimento prevede una serie di interventi che dovranno essere fatti da tutti i proprietari e/o conduttori di terreni dell’agro di Andria con l’obiettivo di tenere i terreni al riparo da erbe infestanti che alimentano le forme giovanili dell’insetto vettore del batterio responsabile del “disseccamento rapido dell’olivo”. Entro il 10 maggio, infatti, bisognerà effettuare le lavorazioni di rito come arature, fresature, erpicature o trinciature necessarie a contrastare la diffusione della xylella fastidiosa. L’ordinanza pone l’obbligo di queste buone pratiche non solo per i proprietari e/o i conduttori di terreni agricoli, ma anche per i proprietari/gestori (privati o pubblici, compresi i comuni) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali e superfici demaniali, posti sull’intero agro andriese.

Inoltre, così come previsto nel “Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia” adottato dalla Regione, per le aree inaccessibili ai mezzi meccanici, il ricorso al “pirodiserbo” e, in alternativa, solo in caso di impossibilità, a trattamenti a base di diserbanti, lo sfalcio a raso del suolo o il diserbo con pirodiserbo, di tutte le superfici composte da strade, piazzali, parcheggi, aree di cantiere, ecc. Le prescrizioni non valgono per i fondi con colture erbacee in atto quali cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere e floricole.

Oltre a ciò, visto che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette a zone indenni può avvenire anche in modo passivo attraverso indumenti, autoveicoli e altri mezzi di trasporto è raccomandabile, nel passaggio da zone infette o delimitate a zone indenni, assicurarsi di non avere insetti sugli indumenti e/o i mezzi di trasporto utilizzati nonché, prevedere la copertura con teloni degli automezzi che trasportano i prodotti agricoli.

Il controllo sul territorio regionale sull’applicazione di queste misure è affidato, come ha stabilito la regione Puglia, a rilievi aerofotogrammetrici e all’ausilio dei Carabinieri Forestali con sanzioni da 1000 a 6000 euro.

L'auspicio è che i soggetti che devono effettuare gli interventi si attivino per tempo per evitare una vera e propria catastrofe ambientale, economica e sociale.