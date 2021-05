Rischio classi pollaio a settembre, «dopo un anno di pandemia, la politica non ha imparato nulla»

«Dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria, i tanti errori di valutazione, di programmazione e di gestione non hanno insegnato nulla alla politica, visto che il Ministero non ha dato seguito agli impegni pur assunti con le organizzazioni sindacali e che, da soli, già rappresenterebbero una importante misura di contrasto al rischio pandemico nelle scuole: ci riferiamo, in particolare, alla riduzione degli alunni per classe e al conseguente e necessario incremento di personale docente e ATA».

È quanto scrivono i sindacati Cgil, Cisl e Uil Scuola in una nota. Questa mattina alle ore 10 è stata organizzata una conferenza stampa all’aperto davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. «Basta alle vuote dichiarazioni di buona volontà del ministero – prosegue la nota - cui non seguono ancora atti concreti e condivisibili. Rivendicheremo l’incremento degli organici del personale docente e ATA con conseguente riduzione degli alunni per classe che non devono superare le 20 unità.

Le scuole pugliesi – concludono i sindacati -, già provate da un anno e mezzo di lavoro massacrante, fatto di continue riorganizzazioni e riprogrammazioni, in un estenuante balletto tra didattica in presenza, didattica a distanza e didattica mista, sotto i colpi di dozzine di decreti ministeriali, di periodiche ordinanze regionali e l’inutile incombenza delle prove INVALSI, non possono affrontare il nuovo anno scolastico ancora una volta all’insegna dell’incertezza e della continua ricerca di soluzioni dell’ultimo minuto».