Dalla tragedia alla speranza: gli occhi di Vito continueranno a guardare il mondo

Nonostante la morte sia sempre un momento tragico per chi è intorno alla persona che non ce l'ha fatta, a volte, diventa rinascita per altri soggetti che ricominceranno a vivere grazie al gesto più alto che si possa fare, ovvero quello della donazione degli organi.

Vito Di Cosmo, 71 anni, dopo una lunga lotta contro un male incurabile, non ce l'ha fatta e, nonostante tutto, ha scelto di mettere in pratica ciò che aveva imparato nei tanti viaggi organizzati durante la sua vita, l'umanità verso il prossimo.

Donare le cornee dopo la propria morte è una grande opportunità, tutti possono farlo, ed è un gesto di grande importanza sociale. La donazione di cornee ed il successivo trapianto permettono di guarire un'altra persona con gravi problemi di vista migliorandone in modo essenziale la qualità di vita.

Grazie Vito e speriamo che molti possano seguire il tuo esempio e dare la possibilità ad altri di girare quel mondo che tu avevi tanto amato.