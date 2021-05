Vaccini, somministrazione domani ad Andria per i nati nel 1950

Per la giornata di domani, venerdì 7 maggio, negli hub della Asl Bt sono state programmate le seconde dosi degli over 80 e 70, dei malati rari (Trani) e del personale scolastico. I vaccini a disposizione ci consentono però di anticipare su alcuni hub i cittadini che sono stati spostati dal 16 maggio in poi: per loro è stato attivato un servizio recall.

In particolare, all'hub di Andria attivo dalle 14,30 alle 19 saranno richiamati i nati nel 1950 che hanno una prenotazione per il 16 e il 17 maggio, all'hub di Barletta attivo dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 saranno richiamati i nati nel 1950 che hanno una prenotazione per il 16 e il 17 maggio, all'hub di Canosa che è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 saranno richiamati i nati nel 1950/51 che hanno una prenotazione per il 16 e il 17 maggio mentre al Poliambulatorio di San Ferdinando attivo dalle 15 alle 19 saranno richiamati i nati nel 1949/50/51 che hanno una prenotazione per il 18 maggio.