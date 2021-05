Il Calcit dona al Comune Dpi e lancia l'iniziativa "Piantine del sorriso"

Sarà venerdì 7 maggio alle 10,15 l’incontro previsto tra il Calcit di Andria ed il Sindaco della città Giovanna Bruno nella Sala Giunta a Palazzo di Città. L’aiuto ai malati oncologici che l’associazione andriese porta ininterrottamente dal 1984 sul territorio, passa anche dalla casa comunale che accoglierà una donazione di Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare mascherine, da consegnare alle famiglie più bisognose della città attraverso i servizi sociali dell’ente.

Nell’occasione sarà anche rilanciata l’iniziativa delle “Piantine del Sorriso”. Per la Festa della Mamma, infatti, il Calcit ha da sempre organizzato una raccolta fondi con la vendita di piantine che permettano di sostenere economicamente e con diversi altri servizi, i malati oncologici seguiti dall’associazione andriese.

Con ingresso da via Genova 21 si potrà accedere dalle 9.00 alle 13.00 del 9 maggio prossimo ai 4 banchetti predisposti per l'acquisto o per il ritiro delle piante prenotate. Ma diversi altri appuntamenti sono già in cantiere. Diverse le scuole che stanno aderendo all’iniziativa e sono circa già centinaia le piantine ordinate. Ma l’attività continua e quindi per prenotare le piantine sarà possibile contattare 3280260572 - 3474843084 – 3387097560.