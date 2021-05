Oggi e domani convegno del Gris su "Percorsi Religiosi Alternativi"

Il Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) della regione Puglia terrà nei giorni 7 e 8 maggio 2021 un Convegno on-line su "Percorsi Religiosi Alternativi". Il convegno è organizzato dalle Diocesi di Andria e di Oria.

«Occuparsi del problema dei nuovi gruppi a carattere religioso o pseudo religioso, è fondamentale in un momento -afferma la Dott.ssa Porzia Quagliarella, responsabile Gris per la regione Puglia- in cui la fragilità psicologica, derivante anche dalla pandemia che stiamo vivendo, colpisce i soggetti più deboli, portando alla disperazione e alla ricerca di facili soluzioni, ha affermato la dottoressa».

Per collegarsi “Infodirettaweb”: https://tinyurl.com/5yw4h7d2