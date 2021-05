Vaccini, lo sfogo di un medico di famiglia: «Noi sotto torchio per responsabilità altrui»

Nonostante le promesse di una campagna vaccinale spedita, periodicamente, arrivano intoppi a quella che sembrava essere una strada spianata verso l'uscita dalla pandemia. E a pagare le conseguenze delle diverse battute di arresto sono gli operatori sanitari che sono "vittime" di responsabilità non proprie.

Così, il dott. Leonetti, medico di famiglia, ha deciso di scrivere al Commissario della Asl Bt per manifestare la propria sofferenza e chiedere lumi su come comportarsi: «Caro Direttore generale, è da una settimana che sto preparando le giornate dedicate alla terza sessione di vaccinazione dei miei assistiti "vulnerabili".

Sono le 4 e 38 minuti e un feroce mal di testa mi ha portato ad una tastiera di computer per scriverle questa lettera aperta. Oggi, venerdì, ho dato l'appuntamento a diciotto pazienti, felicissimi di ricevere il vaccino anti-covid. Ieri sera alle 21,00 ho chiamato a casa uno dei colleghi del Dstretto che mi ha confermato: I vaccini non ci sono.

Stanotte non sono riuscito a dormire perché mi sento preso in giro, perché dovrò telefonare a questi assistiti per rinviare la vaccinazione. Ma c'è un aggravante. Per questo fine settimana ho programmato in totale 84 vaccini ad altrettanti pazienti "fragili". Devo spiegare a ottanquattro cittadini che per loro il vaccino, il vaccino promesso e garantito, non c’è.

Si tratta di persone che versano in condizioni cliniche delicate e metterle in sicurezza non è solo una loro premura ma anche una mia responsabilità.

Formare la lista dei pazienti, intercettare i loro contatti, chiamarli, confermare, pianificare, preparare le schede anamnestiche, organizzare l'ambulatorio con il personale dedicato, comporta tempo ed energia.

La mia salute si sta logorando dall'inizio dell'epidemia, non a causa del virus ma della disorganizzazione e del maltrattamento che come medico di famiglia sento di aver subìto da chi avrebbe dovuto tutelare il mio ruolo di primo operatore a contatto con i cittadini e i malati.

Stanotte non ho dormito perché non ho ricevuto i vaccini promessi, garantiti, richiesti, confermati. Non è giusto.

Ho esultato nei giorni passati e l'ho anche ringraziata in pubblico per aver fornito i vaccini richiesti, ma ora sono deluso ed amareggiato.

I vaccini non ci sono ed io dovrò rimanere ancora sotto torchio delle insistenze dei miei assistiti e dalle loro legittime richieste.

Cosa devo dire a queste persone? Dovrò trovare scuse oppure dovrò dire che la responsabilità è di chi non sa come gestire la distribuzione dei flaconi dei vaccini in maniera da mantenere la parola data?

A proposito, di chi è la responsabilità? Non certo la mia, che ci so mettendo l'anima e rimettendo la salute. Non certo del paziente, che è stato da me invitato dopo la vostra parola di copertura delle dosi di vaccino.

Ora basta.

Sono davvero stanco e deluso. Da questa mattina cambio musica e spartito, spiegherò a ciascun mio paziente cosa sta accadendo e decido se revocare la mia disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale per esaurita resistenza mentale, fisica ed emotiva.

Non ce la faccio più».