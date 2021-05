Deiezioni canine e disagi ai disabili: la Sindaca lancia una campagna contro l'inciviltà

Tra i vari atteggiamenti dovuti all'inciviltà dei nostri concittadini è da annoverare quello dell'abbandono delle deiezioni canine.

Un problema che, nonostante più volte si sia intervenuti per provare a risolverlo, purtroppo, rimane immutato, soprattutto per il menefreghismo di alcuni proprietari di animali domestici che rendono strade e marciapiedi dei "campi minati" che richiedono impegno fisico per gli slalom tra gli escrementi.

Una questione di decoro urbano che diventa anche di carattere sociale se si considera che chi è costretto a muoversi in carrozzella, nonostante i numerosi disagi quotidiani, si ritrova le deiezioni sulle mani che utilizza per far muovere il proprio "mezzo".

Per questo, la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha avviato una campagna di sensibilizzazione da relizzarsi con la diffusione di una locandina che recita "la cacca del tuo cane finisce sulle mie mani, ora che lo sai, la raccoglierai?": «aggiungere ai disagi quotidiani dei disabili anche questa forma di inciviltà, mi sembra davvero tanto. A chi potrebbe dare la colpa all’amministrazione e alla carenza di controlli, io rispondo che servirebbero più uomini e quei pochi che abbiamo sono già impegnati in tantissime altre cose cui è difficile stare dietro.

È necessario controllare noi stessi. Un briciolo di civiltà in più da parte di ciascuno di noi renderebbe nell'immediato la città un tantino migliore».