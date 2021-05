Vaccinazioni covid, ad Andria lunedì tocca ai nati nel 1951

In collaborazione con Madogas Natural Energy Madogas Natural Energy, gas e luce per il cliente e per l’ambiente Le foto

L’offerta del mercato energetico, sempre più variegata, grazie agli sviluppi scientifici e all’impellente necessità di un’economia ecosostenibile, oggi risulta quantomai competitiva sia in termini di costi che in fatto di tutela ambientale. Moltissime