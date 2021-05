Entra nel vivo la riqualificazione di Piazza Sorelle Agazzi dove in questi giorni tecnici e operatori della Multiservice stanno intervenento per ripristinare la piazza con la sistemazione di cordoli, chiusini e zanelle.

A metà marzo, gli operatori del servizio Verde Pubblico del Comune di Andria erano intervenuti per tagliare 6 grossi alberi di pino le cui radici, in questi anni, hanno divelto il marciapiede e il manto stradale e sono state la causa di non pochi incidenti a persone e mezzi stradali. Fu necessario iniziare i lavori di riqualificazione partendo dal taglio degli alberi, poiché impossibile eradicarli in quanto l'area di pertinenza delle radici risultava particolarmente estesa.

La piazza sarà sistemata ora con nuovi alberi più consoni all’ambiente urbano e circostante.

Un intervento necessario in quella piazza a due passi dalla scuola Don Bosco che risolverà anche un problema legato alla sicurezza per i pedoni e per la mobilità veicolare.