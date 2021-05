Dehors in centro, nei prossimi giorni previste novità

Giorni decisivi anche ad Andria per la questione dehors: ricordiamo infatti che il regolamento sulla possibilità di utilizzare tavolini e sedute all’aperto da parte di bar e ristoratori è stato negli anni scorsi oggetto di un lungo contenzioso col Comune.



Solo un mese fa, infatti, era stata pubblicata la sentenza della terza sezione del Tar Puglia con la quale i giudici amministrativi avevano accolto i ricorsi presentati da un gruppo di commercianti contro il Comune di Andria per chiedere l’annullamento della deliberazione del commissario straordinario del luglio del 2019 relativa cioè al regolamento che disciplina l’occupazione di suolo pubblico e per spazi di ristoro all’aperto, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero i cosiddetti dehors. I ricorsi erano stato proposti da alcuni titolari di pubblici esercizi di Corso Cavour e piazza Imbriani, convinti del fatto che le regole più stringenti decise nel regolamento anche per il terzo ambito cittadino (quello in cui ricadono appunto corso Cavour e piazza Imbriani) fossero dettate da una logica troppo stringente: in sostanza, nel regolamento l’occupazione era consentita solo con paletti, corde, fioriere e non con tettoie e o gazebo che invece sono presenti in quanto previsti nel precedente regolamento.

Ora, con la zona gialla in vigore in Puglia da ieri, il cosiddetto dl Riaperture prevede la possibilità del consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, motivo per cui è sempre più urgente regolamentare la questione. Tra mercoledì e giovedì, l'Amministrazione comunale dovrebbe adottare i relativi provvedimenti: intanto, in altre città tra cui Bari, i Sindaci hanno dimostrato ampia disponibilità a venire incontro a bar e ristoranti, provati da un anno quasi di introiti mancati. Inoltre nei giorni scorsi Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Domenica In, aveva avallato l'ipotesi di modificare il coprifuoco, attualmente fissato alle 22, fino alle 24 da metà maggio.