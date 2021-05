Firmata la convenzione fra Comune e Consorzio Guardie Campestri

Firmata a Palazzo di Città, tra il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ed il Presidente del Consorzio Guardie Campestri, rag. Riccardo Guglielmi, la convenzione che stabilisce ulteriori forme di collaborazione e servizi che il Consorzio assicurerà nell'interesse della città. In dettaglio, secondo la convenzione, verranno segnalati casi di rifiuti abusivi nelle campagne, di auto rubate abbandonate o di carcasse di auto, di manutenzioni da effettuare alle strade vicinali, di rotture e manomissioni di condutture di acqua, di danneggiamenti alle colture, di incendi pericolosi. La convenzione prevede anche la collaborazione per attività di Protezione Civile e per l'attuazione del protocollo in tema di contrasto alla Xylella, e con il Comando di Polizia Locale per l'organizzazione di manifestazioni di interesse della città.

«La convenzione - ha detto la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, commentando la firma dell'atto - consentirà di valorizzare ulteriormente il ruolo delle Guardie campestri come sentinelle nel nostro vastissimo territorio rurale, inibendo quei fenomeni con i quali siamo costretti a misurarci. La convenzione consentirà all'Amministrazione di poter contare sul Consorzio ed è in linea con altre convenzioni che abbiamo sottoscritto proprio con il proposito di mobilitare, di mettere in circolo, in rete, tutte le energie migliori esistenti in città nei diversi comparti e di canalizzarle, attraverso convenzioni, accordi e protocolli, per condividere progetti di sviluppo e di crescita. La Pubblica Amministrazione non può fare tutto: per questo il personale del Consorzio, che conosce benissimo il territorio, può essere un valido supporto per puntare alla maggiore sicurezza possibile nelle nostre campagne».

«Il Consorzio sta già facendo molto nell'interesse della città - ha dichiarato il Presidente del Consorzio, rag. Riccardo Guglielmi - anche in tema di tutela ambientale, lo faceva già e continuerà a farlo soprattutto ora che la xylella si sta avvicinando ai nostri territori, anche se sono convinto che da noi non arriverà perchè l'olivicoltore andriese è attentissimo ai suoi olivi. Ma dobbiamo fare tutti la nostra parte e in tema di controlli nelle campagne e contro la piaga dei furti la responsabilità è più ampia del solo guardiano. Nell'occasione del centenario di fondazione del Consorzio (1921) rinsaldiamo poi una proficua collaborazione con il Comune di Andria che costituisce senza dubbio motivo di gratificazione e responsabilità. Come istituzione presente costantemente nell'agro andriese, non potevamo certamente sottrarci a questa forma di leale cooperazione in un periodo storico tanto complesso. Per questo ringrazio ancora il Sindaco, Avv. Bruno, e l'assessore alla Sicurezza Colasuonno, per l'attenzione e la sensibilità dimostrata sul tema».