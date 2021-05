“Cammina, corri, pulisci”: al via la campagna promossa da One World

«Questa Terra è l’unica che abbiamo e l’inquinamento, ad esempio quello causato dai rifiuti, la sta distruggendo - commenta il direttivo dell'ass. One World - . Lo stile di vita a cui la maggior parte di noi è abituato, costretto a ritmi troppo frenetici e all’insegna del consumo eccessivo, ci ha allontanato man mano dallo stretto legame che abbiamo con l’ambiente naturale, sottovalutando i benefici che potremmo trarre da un contatto più stretto con la natura.

Una passeggiata al mare, una corsa in un parco, una camminata in campagna, sono attività che contribuiscono al nostro benessere psicofisico ma, troppo spesso, in questi momenti ci si imbatte in una grande quantità di rifiuti abbandonati. Risolvere questo problema non è difficile, se si collabora! Ma oltre ad un’attiva partecipazione, sono necessarie anche informazione e sensibilizzazione, per giovani, adulti e bambini.

Perché non conciliare i vantaggi dell’attività fisica all’aria aperta con l’attenzione per la salute dell’ambiente?

L’obiettivo di One World è quello di creare una rete sul territorio nazionale che unisca chi ha voglia di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente organizzando delle giornate ecologiche per ripulire aree contaminate dall’indifferenza e dalla superficialità diffusa».

L'invito: "Unisciti a noi! Diventa coordinatore One World della tua zona!"

Vai al link e compila il modulo: https://forms.gle/rGaLq1FrtSCcztLC9

Per maggiori informazioni contattaci:

334 924 5385 – 327 708 3926 Messanger https://www.facebook.com/oneworldassociazione info@oneworldassociation.it