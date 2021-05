Mentre a Gaza si muore, il mondo si gira dall'altra parte

Mentre il mondo prova a ripartire dopo la guerra, non ancora vinta, contro il Coronavirus, riprende la guerra a Gaza dove Israele ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di fermarsi e di “andare avanti fino a quando sarà necessario”.

Un’escalation che, in altri tempi, avrebbe visto in campo le diplomazie e iniziative per evitare che il conflitto a fuoco possa mietere tante vittime.

In questi giorni, invece, sembra essere calato il silenzio sulla questione che si è ridotta a qualche post sui social “Free Palestine”. Uno slogan ormai svuotato completamente del suo significato e che si utilizza solo per ripulirsi la coscienza restando inermi di fronte a ciò che accade tra la prepotenza di chi (Israele) vorrebbe ridurre a una radura il territorio dello stato di Palestina.

Una guerra che, ormai, dura da 73 anni e che, nella realtà, non “interessa direttamente” uno scontro tra israeliani e palestinesi, ma la fame di conquista di chi governa Israele per “costruire la grande Gerusalemme” capitale del proprio stato a danno dei territori di un popolo privo di qualsiasi diritto.

Il conflitto non si è mai spento ed è stato “alimentato” da quella parte di occidente favorevole alla creazione dello stato di Israele in una terra dove dovrebbero, invece, esserci due stati: quello di Palestina e quello di Israele.

Ed è proprio la voglia di quest’ultimo di prevalere sul primo che spinge Netanyahu e chi lo circonda a imbracciare le armi per conquistare sempre più la Terra che appartiene a un altro popolo disconosciuto da decenni.

Tutto ciò, invece di provocare sdegno da parte del mondo intero, crea indifferenza anche a livello locale dove, proprio in questi giorni, è stato presentato il progetto Enit Israele realizzato in collaborazione con le Città dell’Olio della Puglia e alcune imprese locali. Non era forse meglio rinviare a tempi migliori per dare un segno tangibile di vicinanza al popolo palestinese?

Evidentemente, come spesso accade in qualsiasi parte del mondo, l’interesse economico prevale su quello etico e morale. Se a ciò si aggiunge l’assuefazione da notizie di Coronavirus, allora, il gioco è fatto e la questione che dovrebbe riguardare l’intera umanità si riduce sempre e solo a un misero post sui social “Free Palestine”.