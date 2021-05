Dehors, cdx e civici chiedono deroga per le occupazioni di suolo pubblico all'aperto

Con l'eccezione dei Cinque Stelle, la minoranza presenterà a breve in Consiglio comunale una mozione urgente sulla riapertura delle attività di ristorazione e utilizzo del suolo pubblico. A firmare la mozione i consiglieri Marmo, Del Giudice, Fisfola, Grumo, Barchetta, Fracchiolla, Scamarcio e Civita.

In pratica, visto il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19 e in considerazione dei ricorsi sul regolamento comunale per l'installazione dei dehors, i Consiglieri chiedono a Sindaco e Giunta di adottare idonei provvedimenti che consentano alle attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande all'aperto e di un disciplinare per l'occupazione del suolo pubblico per l'intera durata dell'emergenza sanitaria.

«Crediamo sia inderogabile – cosi si esprimono i Consiglieri firmatari della mozione - assumere ogni possibile provvedimento per alleviare i disagi economici che stanno prostrando una parte considerevole dell'economia cittadina a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria. D’altronde altri Comuni hanno già provveduto con disposizioni ad hoc a porre rimedio a una situazione che vede ancor oggi la stagnazione di molte attività ed elevati danni economici».

Intanto, va ricordato, che negli scorsi giorni il provvedimento non è stato ancora licenziato in quanto le associazioni hanno manifestato ulteriori esigenze di cui si è fatta carico l’amministrazione. Pertanto, toccando più aspetti come quello tributario, della viabilità, dello sviluppo economico e della sicurezza e coinvolgendo più settori dell'ente il varo della delibera necessita ancora di qualche giorno per essere rispondente alle reali esigenze degli operatori.