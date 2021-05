Un programma per bambini sui nostri portali. Da martedì arriva “Marameo”

Sui portali del LiveNetwork arriva “Marameo”. Un programma tv, un canale YouTube, una pagina Facebook, Instagram e Tik Tok. Un programma radio, uno spettacolo di piazza, un format d’intrattenimento per le famiglie. Un vero e proprio show, insomma, ma dallo spiccato valore educativo. Vince il sorriso, ma a braccetto con la formazione. Tutto ciò, in modo semplice e spensierato. Una tv di qualità, per bambini di ogni età.

Dalla preistoria alla scoperta dei dinosauri, dalle ricette di cucina a una rubrica di interviste esclusive e divertentissime ai beniamini di tutti i bambini. Marameo sarà strutturato in dieci puntate con rubriche, simpatici personaggi e gag esilaranti.

Il LiveNetwork avrà il piacere di ospitare il programma ogni martedì alle 15.30. Tutti i nostri portali trasmetteranno “Marameo”, con l’obiettivo di offrire un servizio diverso e ulteriore per i lettori, con la volontà di proporre un appuntamento periodico dedicato ai bambini.

Nato da un’idea di Filippo Ciaccia, event manager di Amaltea (società leader nel settore degli eventi e dell’animazione di villaggi su tutto il territorio pugliese), Beppe Camicia (papà di due fantastici bambini ed esperto di eventi) e Piero Crivelli, film maker e regista, si avvarrà della collaborazione di Studio360, società di Molfetta per tutti gli aspetti legati alla comunicazione.

Ma che vuol dire Marameo? Quante volte l’abbiamo detto da bambini? Quante volte abbiamo messo il pollice sul naso e poi via giù con le dita? Alla fine strizzavamo l’occhio, una bella linguaccia e… “te l’ho fatta anche ‘sta volta”!

In un’unica parola e in quel piccolo gesto è racchiusa la libertà di un bambino di fare una marachella e poi scappare, la furbizia di combinar qualcosa e poi farla franca, la sua sorprendente ironia, la sua irriverente allegria, la sua spiazzante spontaneità.

I protagonisti

Mr Ciaccia , un presentatore istrionico, divertente, un eterno Peter Pan che subisce le angherie di Angy e della Pecora Meo.

La Pecora Meo , la mascotte ufficiale. Una pecora di colore in stile hip hop che ne combina di tutti i colori.

Angy , ballerina e tik toker di professione. Simpatica, spiritosa e irriverente, vive nel suo mondo fatto di danza, musica e sogni.

Fil , tik toker e ballerino amante della moda e dei trand. L’idolo di tutte le ragazzine.

Gianna , Ricicl-artist di professione e sempre rispettosa dell’ambiente. Creativa, fantasiosa ed originale.

Rosa e Francesca , le paleontologhe del boscosauro, che porteranno indietro di milioni di anni alla scoperta dei dinosauri.

Chef En , cuoco stellare e ironico che con le sue ricette a tema farà divertire un sacco in compagnia del suo assistente speciale.

A coronare il tutto, una sigla che ha tutto per diventare un “tormentone ufficiale”. Cantato e ballato da Mr Ciaccia e dall’intero cast di Marameo, è ispirato alla celebre sigla della trasmissione televisiva Tilt degli anni ‘80 di Stefania Rotolo nello spazio dedicato ai bambini.

“Con Marameo – racconta Filippo Ciaccia – vogliamo lanciare un appuntamento che ha tutto per conquistare i più piccoli. E, chissà, anche i grandi. Siamo certi che, con le straordinarie armi del sorriso e della risata, sia possibile proporre una tv in grado di far divertire e al contempo far crescere. Una tv con storie, racconti e avventure tutte da vivere. In modo leggero e frizzante”.