La pandemia da Covid-19 non ha fermato la voglia di solidarietà e la grande macchina organizzativa del Calcit di Andria per consentire la vendita delle “Piantine del Sorriso” in occasione della Festa della Mamma. Al termine dello scorso weekend, infatti, sono oltre 1500 le piante che sono state consegnate. Importante il coinvolgimenti di diversi istituti scolastici come ogni anno ma anche bella la risposta della comunità che non ha voluto far mancare il proprio tradizionale supporto al Calcit che dal 1984 si occupa di sostegno ai malati oncologici del territorio. Un pizzico di serenità dopo ormai oltre un anno e mezzo in cui pochissime sono state le occasioni di “normalità”. Sabato l’intera giornata all’interno della Galleria Commerciale “Mongolfiera” di Andria mentre domenica, nel giorno della Festa della Mamma, la mattinata all’interno del Giardino dei Ricordi dell’Istituto “Vittorio Emanuele III”. Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica dr.ssa Maria Teresa Natale, infatti, è stato possibile allestire diverse postazioni per la consegna delle piantine prenotate.

«È stato davvero importante lo sforzo organizzativo dei volontari del Calcit – ha spiegato il dr. Nicola Mariano, Presidente dell’associazione andriese – in tanti si sono alternati nella due giorni ma lungo e meticoloso è stato anche il lavoro di preparazione ed organizzazione dei due eventi considerando gli alti standard di sicurezza da dover rispettare. I ringraziamenti non possono che esser soprattutto a loro, ai nostri volontari che animano con grande volontà tutte le attività associative in favore della comunità ed in particolare dei malati oncologici. Poi mi sento di ringraziare sinceramente la direzione della Galleria Commerciale di Andria e la Coop oltre alla Dr.ssa Maria Teresa Natale della Scuola “Vittorio Emanuele III” ed anche la Misericordia di Andria per l’assistenza sanitaria. Insomma tanti legami – ha concluso il Dr. Mariano – che permettono di costruire reti sociali di grande rilevanza per l’intero territorio».