Associazioni del territorio a sostegno della maternità

Le associazioni “Comunità papa Giovanni XXIII”, “Comitato Progetto Uomo” e “Comunità Arca dell’Alleanza” e “Punto.it” hanno organizzato per questo mese di maggio una campagna di sensibilizzazione e sostegno alla maternità.

«Parte delle nostre associazioni sono da molti anni impegnate sul territorio comunale e provinciale, altre anche a livello regionale, nazionale e internazionale, nell’aiuto concreto alla maternità con un occhio di riguardo alle famiglie ferite o in situazioni di disagio e in occasione della Festa della Mamma abbiamo voluto intraprendere una coraggiosa campagna informativa, per far conoscere maggiormente la presenza di associazioni che possono offrire un'opportunità a tutte quelle mamme e famiglie che si sentono sole o in difficoltà difronte ad una nuova gravidanza.

La maternità è un’esperienza meravigliosa, come dimostrato da diversi studi scientifici (studi dell’Università dell'Ontario e dell’Università di Oxford) e come abbiamo evidenziato in un convegno tenuto ad Andria nel 2019 che ha visto come relatore il prof. Giuseppe Noia del Policlinico Gemelli di Roma.

Con questa campagna ribadiamo la bellezza della maternità e al tempo stesso denunciamo l’ideologia abortista che scoraggia la maternità e banalizza l’eliminazione della vita di un nuovo essere umano: i due doni più belli che una donna può regalare al mondo.

Come indicato nella campagna informativa, diciamo a tutte le mamme: “Difendi la vita del tuo bambino e la tua! Contattaci, noi possiamo aiutarti.”»