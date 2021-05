Raccolta differenziata, Faraone e Sgarra: «228mila euro di sanzione alla Sangalli»

«Cresce la percentuale di raccolte differenziate in Italia: nel 2019 il nostro Paese ha raggiunto il 61,69% di Rd, con un valore del +3,5% rispetto all'annualità precedente

Purtroppo Andria negli ultimi anni, in controtendenza al dato nazionale, ha avuto invece un calo della raccolta differenziata.

Il 58,79% nel 2019 (al di sotto della media nazionale che abbiamo detto essere del 61,69%), del 61,69% nel 2020 e del 59,84% dopo i primi quattro mesi del 2021.

Il nuovo servizio “ponte” di due anni ancora non è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Sangalli dall’AGER (Agenzia regionale rifiuti), mentre la proroga del servizio in essere, disposta per ovvia necessità dall’attuale sindaco, è prossima alla scadenza.

Che la Sangalli non abbia ottenuto i risultati attesi di raccolta differenziata negli ultimi anni, non siamo noi ad affermarlo ma la determinazione dell’ARO2BT del 29.03.2021.

Il contratto prevede una premialità (circa 10.700,00 euro) su base annua alla ditta per ogni punto in più di raccolta differenziata rispetto al 65%, ed una penalità di 25mila euro per ogni punto percentuale in meno rispetto al 65%.

Verificando questa previsione contrattuale dal 2013, stante i risultati sotto l’obiettivo minimo degli anni 2017, 2018 e 2019 per la raccolta differenziata, la ditta Sangalli è stata sanzionata con complessive 228 mila euro che dovrà riconoscere al Comune di Andria.

Non è una buona premessa, considerato anche che la nostra città, in questo momento, è in coda per raccolta differenziata rispetto a Trani (avanti di circa 20 punti percentuali rispetto a noi) e Barletta (avanti a noi di circa 12 punti percentuali).

Alla luce di tutti questi dati invitiamo il Sindaco a porre la massima attenzione su questa problematica cittadina».