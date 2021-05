Mobilità, si allunga la chiusura dei varchi della Ztl del centro storico

Come già annunciato ieri in conferenza stampa, è stata adottata l'ordinanza l’ordinanza n.191 del Settore Mobilità e Viabilità che ha esteso la zona a traffico limitato nel centro storico.

Il provvedimento istituisce il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:30 alle ore 05:00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati secondo le disposizioni del regolamento comunale di disciplina per l’accesso e la circolazione veicolare nella ZTL.

A essere interessate dal divieto sono tutte le strade interne all'anello di delimitazione del centro storico, cioè piazza Porta La Barra, via F. Orsini, piazza R. Settimo, via Sen. O. Jannuzzi, piazza M.R. Imbriani, via A. De Gasperi, via G. Bovio, via Attimonelli, pendio S. Lorenzo, via Porta Nuova, via G. Manthonè, con esclusione di piazza Umberto I, via Cristoforo Colombo e Largo Grotte.