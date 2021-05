Sono 27 in tutto le onorificenze consegnate nella mattinata di venerdì 21 maggio in Prefettura a Barletta ad altrettante personalità ritenute meritevoli. L’onorificenza a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana è stata assegnata al medico gastroenterologo, dott. Francesco Bruno e all'imprenditore Riccardo Di Matteo e all'appuntato Giuseppe Di Bari.

«Le onorificenze del Presidente della Repubblica – commenta il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – sono il riconoscimento del contributo che questi uomini, questi andriesi, hanno dato e danno alla città e al Paese. La loro dimensione professionale, ed umana, testimonia l'impegno svolto nei loro ambiti di riferimento.Il titolo di Cavalieri della Repubblica viene così posto al servizio della comunità che, per il mio tramite, testimonia la gratitudine ed il plauso della città. C'è una parte molto sana e virtuosa della nostra Comunità che emerge in tanti modi, come accade con questi importanti riconoscimenti».

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Prefetto della Bat Maurizio Valiante, della sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno e del presidente della provincia BAT avv. Bernerdo Lodispoto che hanno consegnato la pergamena attestante il prestigioso conferimento con la firma del Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Conte.

«È un onore e un piacere essere qui alla presenza delle autorità più importanti della provincia ed essere insignito di un titolo estremamente significativo e prestigioso - commenta il dott. Francesco Achille Bruno -. Il piacere deriva dal fatto che finalmente possiamo essere di diritto sulla buona strada per il superamento pandemico. Permettetemi di dedicare questo titolo a tutti i sanitari distintisi nell’emergenza pandemica, ma in particolare al sanitario più importante per la mia vita professionale e familiare: mio padre». L'onorificenza al medico gastroenterologo operativo presso il Bonomo di Andria, arriva per meriti filantropici e umanitari. Già vincitore del primo premio per la divulgazione scientifica all'Istituto di ricovero e cura “Humanitas” e di altri prestigiosi riconoscimenti, viene insignito in un particolare momento storico per l'intero Paese impegnato in una ripresa sanitaria ed economica senza precedenti. Il dottor Bruno e la sua famiglia hanno vissuto sulla loro pelle l'esperienza con il covid19 che ha purtroppo strappato all'affetto dei propri cari il papà, nonché medico condotto Vincenzo Bruno.

Il riconoscimento a Riccardo Di Matteo arriva inceve per il suo forte impegno e per le significative esperienze maturate nell’ambito della promozione del made in Italy, promuovendo campagne a favore della cultura italiana nel mondo: «Sono onorato di questa investitura al merito -, ha dichiarato Riccardo Di Matteo - Viaggiando in diverse nazioni, ho sempre portato con me lo spirito italiano con orgoglio. La forza di una società risiede in una combinazione di fattori, qualità, impegno e lungimiranza. Bisogna sempre guardare oltre per anticipare il futuro. Credo fermamente che le nostre eccellenze imprenditoriali, così come la cultura italiana, siano l’unica ancora di salvezza per l’Italia».