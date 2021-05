Il blu per celebrare la bellezza della diversità: al "Colasanto" si riflette sull'autismo

Una giornata per celebrare la neurodiversità come risorsa che arricchisce l'intera comunità, scolastica e cittadina: è quella che si è svolta oggi presso l'I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria, per dare spazio ai ragazzi con bisogni speciali, che di speciale hanno veramente tanto.

Sorrisi, allegria, colori per ricordare che l'inclusione, che è una delle cifre educative del "Colasanto": coordinati dalle referenti Raffaella Napolitano e Adriana Zucaro, con l'aiuto dei docenti di sostegno, gli studenti hanno dato vita a una coreografia coinvolgente che vuole, ancora una volta, riaccendere i riflettori sull'importanza del ruolo della scuola e della società per integrare al meglio tutti.

«I ragazzi autistici - spiega il Dirigente Cosimo Antonino Strazzeri - qui trovano un terreno fertile per uscire dal loro isolamento, condividere le loro emozioni e il loro vissuto con i docenti e con i compagni: per noi istruzione significa inclusione. La presenza degli educatori accanto ai ragazzi è insostituibile: a volte è proprio nelle parole degli educatori, in primis del Preside, che si può trovare la forza di andare avanti e continuare».

Presenti anche la senatrice Assuntela Messina, il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, e la Sindaca, Giovanna Bruno, che ha elogiato l'iniziativa: «Per quanto riguarda la consapevolezza sull'autismo sono stati fatti passi avanti, grazie alle famiglie, alle forme associative e alle scuole, ma la strada è ancora lunga. É chiaro che negli ultimi anni ci sono stati dei segnali ma vanno potenziati e messi in rete per evitare di procedere in ordine sparso».