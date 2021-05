Nella convinzione che "posso fare la mia parte per rendere il mondo un luogo migliore", la scuola sec. di I grado “Vaccina", in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, ha partecipato come unica scuola media insieme a circa un milione di runner virtuali di tutto il mondo alla masterclass per combattere l’inquinamento marino da plastica.

La Dirigente, dott.ssa Francesca Attimonelli, convinta che i giovani, i suoi studenti siano la forza del futuro, ha appoggiato la partecipazione della scuola a questo evento che ha sensibilizzato I cuori e gli animi dei ragazzi.

I docenti che hanno partecipato all’evento sono stati i prof. Teresa Ferri con la classe 3 B, prof.ssa De Nicolo con la classe 2 A, prof. Bartoli con classe 3 l e prof.ssa De Palma con classe 2 L. I docenti hanno preparato i ragazzi con una serie di attività affrontando tematiche ambientali.

L’evento Run for the Oceans, rinnovando il proprio impegno a ridurre i preoccupanti livelli di inquinamento che la plastica sta causando nei mari del pianeta, rinnova e sensibilizza per l’impegno e la lotta contro l’inquinamento marino da plastica è ancora lunga. La scuola ha fatto parte della comunità globale dei runner che insieme possono fare la differenza: per ogni chilometro percorso fra il 28 maggio e l’8 giugno e registrato dall’app adidas Running, adidas e Parley raccoglieranno da spiagge, isole remote e litorali l’equivalente in peso di 10 bottiglie di plastica, fino un massimo di 250.000 KG di rifiuti.